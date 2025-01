La Justicia benefició a "La Toretto" y esperará el juicio en su casa

Según revelaron fuentes judiciales, la Sala 3 fijó nuevas pautas que permitieron el beneficio para Alvite. Asimismo, en esta nueva resolución se informó que su domiciliaria será sin tobillera electrónica, por lo que no tiene que ingresar a la lista de espera , y eso permitirá que su salida pueda ocurrir en los próximos días.

La joven va a ir a juicio oral acusada de atropellar al motociclista Walter Armand en abril del año pasado cuando Alvite y una amiga corrían picadas en pleno centro de La Plata. Dicha compañera, identificada como Valentina Velázquez, también va a ir a juicio acusada del delito de "participación en prueba de velocidad o destreza con un vehículo automotor".

"La Toretto" está imputada por "homicidio simple con dolo eventual"

De acuerdo con las imágenes, Alvite -a bordo de un Volkswagen Gol- cruzó un semáforo en rojo y atropelló al motociclista, quien tenía derecho de paso, y falleció horas después. Con estas pruebas, el fiscal la imputó por "homicidio simple con dolo eventual", delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión, aunque sus abogados solicitaron la excarcelación.

La joven negó en su declaración que estuviera corriendo una picada, a pesar de que las pericias accidentológicas no acompañen este relato. "La Toretto" afirmó que no registró la velocidad en la que conducía porque estaba siguiendo a una amiga para volver a City Bell y no conocía el camino de retorno desde La Plata.

En la pericia detallada se puede ver que “La Toretto” alcanzó el pico de los 90 km/h en un momento de su trayecto, excediendo en 30 kilómetros por hora el límite permitido para una avenida. Y según se incorporó en el expediente, al momento del choque en la intersección de las calles 13 y 32, la joven iba a una velocidad de 85 km/h.