La Plata: colocaron un poste, descubrieron oro y volvieron para robarlo

Bajo esa línea, detalló: "Ellos dos escarbaron la tierra para colocar un poste, justamente en el patio trasero de mi vivienda, donde estaba el frasco, que en ese momento no recordé".

Posteriormente, ambos volvieron a su casa para "mover el poste porque no iba a tener señal". A partir de ahí, el hombre oriundo de Pehuajó no los volvió a ver. "Los llamé para que me lo devuelvan, me lo negaron y no me contestaron más", cerró en el mismo medio.

De esta manera, el modus operandi de los ladrones habría sido ganar la confianza de la víctima y, una vez que tuvieron el acceso al botín, desaparecieron de su vida. A partir de la denuncia, la investigación continúa avanzando sobre el crimen que parece sacado de una producción cinematográfica.