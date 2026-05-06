Los videos del temporal que llegará al AMBA: inundaciones, granizo y un tornado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por tormentas severas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar las horas más intensas del temporal, previstas desde la medianoche, distintas localidades de la provincia de Buenos Aires ya registraron escenas impactantes: inundaciones, caída de granizo de gran tamaño y hasta la formación de un tornado que provocó destrozos en una zona rural.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por tormentas severas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según explicó el organismo, el fenómeno está asociado a una nueva ciclogénesis , un proceso atmosférico que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo, generando un centro de baja presión.

Ese choque de masas favorece el desarrollo de tormentas fuertes, actividad eléctrica, lluvias persistentes y vientos intensos. En el caso del AMBA, el SMN advirtió que las tormentas se intensificarán durante la noche del miércoles y podrían extenderse hasta el jueves.

En paralelo, comenzaron a viralizarse videos e imágenes de distintos puntos afectados por el temporal. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el partido bonaerense de Las Flores, donde automovilistas captaron una impresionante formación descendiendo desde las nubes en plena tormenta sobre la Ruta 3.

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TORNADO DEVASTA LAS FLORES EN BUENOS AIRES

FENÓMENO DESTRUYÓ VIVIENDA Y HERIDÓ A CUATRO PERSONAS

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Un tornado se formó esta tarde sobre la ruta 3 en Las Flores, provincia de Buenos Aires, durante un fuerte temporal. El fenómeno arrasó… pic.twitter.com/cpMl3eMxkR — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 7, 2026

Horas después, comenzaron a conocerse mayores detalles sobre los daños registrados en la zona. En el paraje Harosteguy, dentro del partido, la columna de aire destruyó por completo una vivienda y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, precisaron medios locales. La situación activó la sirena pública local y derivó en la intervención de Bomberos, ambulancias y equipos de rescate ante la posibilidad de personas atrapadas.

En General Guido, al sudeste bonaerense, y en Chacabuco, al noroeste de la provincia, vecinos registraron la caída de granizo de gran tamaño y la intensidad de las precipitaciones. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

Embed #URGENTE | Granizada destructiva en General Guido, Buenos Aires



Una fuerte tormenta sorprendió a la localidad con caída de granizo de gran tamaño, causando importantes daños.



Vecinos reportan destrozos en techos, vehículos y cultivos.#Tormenta #Granizo #BsAs #clima pic.twitter.com/7oUwAgV7Dj — Minuto YA ! (@MinutoYa) May 6, 2026

En Chacabuco, a unos 200 kilómetros del territorio porteño, también se reportó una supercelda con granizo destructivo. Las fuertes precipitaciones también afectaron a la zona de Ramón Santamarina, cerca de Necochea. Allí vecinos reportaron que cayó un gran caudal de agua en pocos minutos.

La ciudad de Bahía Blanca tampoco quedó al margen del avance del temporal. Allí comenzaron a registrarse anegamientos en distintas calles producto de las intensas lluvias. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron acumulación de agua y complicaciones para circular.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían repetirse durante lo que resta del miércoles e incluso a lo largo del jueves, mientras continúan vigentes las alertas meteorológicas. Además, el fenómeno podría extenderse a otras provincias del país.