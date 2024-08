Locomotora Oliveras se metió en la polémica del boxeo femenino y defendió a la argelina: "Le dio una piñita"

En diálogo con C5N , la boxeadora aseguró que está en contra de las críticas contra la argelina y opinó sobre la polémica: " Yo vi la pelea, le dio una piñita de mierda. Una piña grande es cuando vos caes al piso y no te despertás más, como la que yo le di a Jackie Nava. Eso es una piña, caes noqueado. Si es cagona, no sé para que se sube al ring".

El combate duró 46 segundos.

Además, manifestó su sorpresa por las críticas a Khelif y expresó: "Le dio una piña, que sólo le sacudió la cabeza, o sea que no cayó, no le infló un ojo, no le abrió un tajo, y va a decir que es mezcla de extraterrestre, Popeye y mujer. Estamos todos locos".