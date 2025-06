Murió Clark Olofsson, el sueco vinculado al origen del síndrome de Estocolmo

Kreditbanken_Norrmalmstorg.jpg Olfsson se hizo famoso tras el asalto al banco Kreditbanken. Wikipedia

Además, pidió que trajeran desde la cárcel a Clark Olofsson, con quien tenía vínculos previos. Las autoridades accedieron y trasladaron a Olofsson al lugar.

Durante seis días, ambos permanecieron junto a los rehenes dentro de la sucursal, en una situación que desconcertó a la opinión pública. Las personas cautivas llegaron a manifestar una confianza total en sus captores. "Me puso bajo su manto protector y me decía: 'No te va a pasar nada'", contó Kristin Enmark, una de las rehenes.

Finalmente, la policía irrumpió con gases lacrimógenos y detuvo a los asaltantes. Ningún rehén resultó herido. A Olofsson se le añadió una condena de seis años por su participación.

El origen del Síndrome de Estocolmo

El psiquiatra Nils Bejerot analizó el comportamiento de los rehenes y formuló la teoría del síndrome de Estocolmo: una reacción emocional frente al trauma donde las víctimas desarrollan empatía hacia sus captores. Enmark expresó: "Solo se trataba de una cuestión de confianza. En alguien había que confiar".

Este fenómeno se viralizó tras el caso de Patty Hearst en Estados Unidos, quien, luego de ser secuestrada, se unió al grupo que la capturó. Su defensa legal intentó aplicar el concepto del síndrome, aunque no logró convencer al tribunal.

La vida de Clark Olofsson fue llevada a la pantalla

Tras el caso de 1973, Olofsson continuó su carrera criminal por Europa, con delitos cometidos en Bélgica y Dinamarca, incluyendo narcotráfico, fugas carcelarias y atracos. En sus últimos años, se estableció en Bélgica y aseguró haber dejado atrás su vida delictiva.

Su historia recibió una renovada atención mediática gracias a la serie de Netflix "Clark", protagonizada por Bill Skarsgård y dirigida por Jonas Åkerlund, basada en sus memorias.

La muerte de Clark Olofsson cierra el capítulo de una figura criminal que dejó una huella indeleble tanto en la crónica policial como en la psicología moderna.