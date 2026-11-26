La noticia llega más de cuatro meses después del estreno de The Hawk, el primer proyecto televisivo de Ferrell, exmiembro de SNL, el 16 de julio.

El regreso de Ferrell a la televisión no fue con el éxito esperado.

La serie The Hawk no fue renovada para una segunda temporada. Netflix decidió no continuar con la comedia sobre golf, cocreada, producida y protagonizada por Will Ferrell . La noticia llega más de cuatro meses después del estreno de The Hawk, el primer proyecto televisivo de Ferrell, exmiembro de SNL, el 16 de julio.

La decisión se ajusta a los criterios de Netflix de rendimiento frente a costo para la renovación. Se creía que The Hawk era una de las series de comedia más caras de Netflix, con su protagonista Ferrell cobrando un salario millonario por episodio . Permaneció tres semanas en el Top 10 mundial de series en inglés de Netflix, alcanzando el puesto número 2 con 6,2 millones de visualizaciones en su primera semana completa, un resultado respetable pero no excepcional.

La serie no tuvo buena acogida entre la crítica, con una media del 33% en las reseñas de Rotten Tomatoes, pero le fue mejor entre los fans más acérrimos de Will Ferrell, con una puntuación del 65% por parte del público.

El destino de The Hawk fue anticipado por la cocreadora y productora ejecutiva Harper Steele durante una entrevista en Late Night with Seth Meyers hace dos semanas, en la que dijo, de pasada: "Estaba trabajando en una serie de corta duración, pero probablemente la mejor de todas, The Hawk" .

Ferrell sigue colaborando con Netflix. A través de Gloria Sanchez Productions, es productor ejecutivo de las próximas series de la plataforma, All the Rage y Prep , así como del primer programa con guion de Nikki Glaser , desarrollado a través de Netflix Is a Joke Studios.

De qué trata The Hawk

En The Hawk, Lonnie Hawkins (Ferrell), el golfista número uno de 2004, lucha en la recta final de su carrera por recuperar su mejor nivel. Su cuerpo le dice que se retire, pero su corazón le dice que aún no ha terminado. Su exesposa y su hijo Lance, la nueva estrella del golf, saben que su carrera ha terminado. Pero con un major más por ganar para completar el Grand Slam del golf, Lonnie se niega a creer que no esté a un solo golpe de la mayor remontada en la historia del golf.

En la serie, Ferrell se reencontró con su excompañera de SNL, Molly Shannon, quien interpreta a su exesposa malhablada. Jimmy Tatro, Fortune Feimster, Luke Wilson, Chris Parnell, Katelyn Tarver y David Hornsby también forman parte del reparto de The Hawk, serie cocreada por Ferrell, Steele y Chris Henchy.

Ferrell, Jessica Elbaum y Alix Taylor fueron productores ejecutivos por parte de Gloria Sanchez Productions. Rian Johnson, Ram Bergman y Nena Rodrigue fueron productores ejecutivos por parte de T-Street. Henchy, Steele, David Gordon Green y Andrew Guest también fueron productores ejecutivos.