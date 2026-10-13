Por qué se celebra el Día del Psicólogo cada 13 de octubre en Argentina y la importancia de la salud mental en la agenda actual + Agregar ámbito en









La fecha recuerda el histórico congreso de 1974 en Córdoba que sentó las bases de la disciplina en el país.

El acompañamiento profesional resulta fundamental para encarar procesos personales y cuidar la salud de forma integral. Magnific

Cada 13 de octubre se celebra en la Argentina el Día del Psicólogo y la Psicóloga, una jornada dedicada a poner en valor la labor de los profesionales que acompañan el bienestar emocional de la población. La fecha no solo funciona como un reconocimiento sino también como una oportunidad para reflexionar sobre el estado de la salud mental en la agenda pública.

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En los últimos años, el cuidado de la salud mental dejó de ser un tema tabú para instalarse con fuerza en las conversaciones cotidianas. La demanda de espacios de escucha y contención profesional creció de forma sostenida, lo que pone de manifiesto la necesidad de consolidar herramientas accesibles de prevención y tratamiento para toda la sociedad.

Magnific 13 de octubre, Día del Psicólogo El origen de esta conmemoración se remonta a 1974, durante el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado del 11 al 13 de octubre en la ciudad de Córdoba. La convocatoria fue impulsada por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA), entidad pionera que precedió a la actual Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA).

Durante la asamblea de cierre del 13 de octubre, los participantes aprobaron por unanimidad establecer esta fecha en el calendario nacional. Aquel acuerdo formó parte de un movimiento colectivo de organización profesional que buscaba defender el ejercicio de la disciplina, garantizar derechos laborales y posicionar a la Psicología como un campo de conocimiento autónomo frente a otras ramas de la medicina.

Salud Mental en Argentina: los puntos claves Argentina ostenta una particularidad histórica a nivel global al ser uno de los países con mayor proporción de psicólogos por habitante con un promedio estimado entre 222 y 286 psicólogos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, los especialistas del sector señalan que esta alta presencia profesional no siempre garantiza un acceso fluido y equitativo a las terapias, sobre todo en el ámbito de la salud pública y en las poblaciones más vulnerables. En la actualidad, la disciplina se transformó para abordar un abanico de demandas mucho más amplio que la consulta presencial tradicional, expandiéndose hacia la educación, la investigación y el trabajo institucional. A su vez, el marco normativo regido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 busca garantizar un enfoque centrado en los derechos humanos y el tratamiento ambulatorio, mientras los consultorios registran un aumento constante en la atención de cuadros de ansiedad, estrés y problemáticas vinculadas al ritmo de vida actual.