Alerta en salud mental: uno de cada cinco argentinos usa medicación para afrontar el malestar emocional

Se trata de al menos el 18,67% de los ciudadanos. Así deciden o les encomiendan combatir sus problemas psicológicos.

El último informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló un dato preocupante: el 18,67% de los argentinos recurre a medicación para enfrentar el malestar psicológico o problemas emocionales. Se trata de una cifra nunca antes vista en el país.

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El relevamiento, basado en 2213 adultos de entre 18 y 65 años , ubicó al uso de fármacos como la cuarta estrategia más elegida para afrontar el malestar.

Hablar con amigos s e ubica en el primer lugar, con un 40,87% de respuestas, seguido de acudir a un psicólogo, representado por un 28,8%.

Realizar actividad física es contemplado por 21,28% de las personas, y allí aparece el uso de la medicación con el porcentaje mencionado. El rezo y beber alcohol completan el ranking, con un 16,79% y un 6,02% respectivamente.

El consumo de psicofármacos se mantuvo elevado desde la pandemia , con valores que oscilaron entre el 14% y el 21% en los últimos años.

Los problemas de salud mental crecen entre los argentinos.

Ansiedad, insomnio y búsqueda de alivio rápido en salud mental

El doctor Martín Etchevers, uno de los autores del estudio, explicó que muchas personas recurren a la medicación ante síntomas como estrés, irritabilidad o dificultades para dormir.

De hecho, los principales motivos declarados fueron:

Necesidad de dormir: 21,28%

Disminuir la ansiedad: 18,29%

El contexto acompaña: el 58,69% reportó problemas frecuentes de sueño y el 55,74% vinculó su malestar con factores económicos como ingresos bajos o deudas.

El psiquiatra Ricardo Marcelo Corral advirtió que el fenómeno se profundizó tras la pandemia. “La pandemia generó mayor consumo de alcohol, aumentaron los trastornos del sueño y la gente tomó más medicación sedativa, ansiolíticos e hipnóticos”, explicó.

Además, alertó sobre una tendencia preocupante: el uso prolongado y sin control. “Incluso hay personas que utilizan alcohol para dormir, lo cual es perjudicial. ¿En qué caso está indicado para el malestar psicológico? La respuesta es muy contundente: nunca”, afirmó.

El riesgo de la automedicación para la salud

El informe también detectó que el 5,75% de la población consume medicación sin receta médica.

El psicólogo Cristian Garay advirtió sobre sus consecuencias: “Quienes se automedican tienen más probabilidades de desarrollar problemas”.

El acceso fácil a fármacos y la cultura de la automedicación en Argentina agravan el problema, ya que muchas personas optan por esta vía en lugar de iniciar un tratamiento adecuado.

Los especialistas remarcan que no todo malestar emocional requiere medicación. “El malestar puede surgir por una pérdida, un problema cotidiano o una frustración. No todo es una enfermedad”, explicó Corral, quien subrayó que la medicación debe reservarse para casos clínicos específicos.

p21-estres_opt.jpeg El estrés es una de las causas de la problemática. Archivo

Alternativas y abordajes integrales

Frente a este escenario, los expertos recomiendan estrategias más saludables:

Actividad física

Buen descanso

Alimentación adecuada

Tratamiento psicológico

Redes de apoyo

“La combinación de farmacoterapia y psicoterapia es clave cuando está indicada”, señaló Etchevers, quien también destacó la importancia de evitar el aislamiento.

Brecha en el acceso a la terapia

El informe también evidenció una fuerte desigualdad: El 50,05% de quienes no hacen terapia considera que la necesita, pero el 43,44% no puede costearla.

El riesgo de padecer un trastorno mental, además, alcanza el 6,5% y es más alto en jóvenes y sectores de menores ingresos.

Factores como la incertidumbre económica, el uso intensivo de tecnología y la precariedad laboral aumentan la vulnerabilidad.

Tecnología y nuevas formas de afrontamiento

El estudio también analizó el rol de las herramientas digitales:

97,19% usa redes sociales

usa redes sociales 58,98% utiliza inteligencia artificial como apoyo emocional

Sin embargo, este uso se asocia a mayores niveles de ansiedad y malestar. El relevamiento de la UBA expone un escenario complejo: aumento del malestar emocional, uso extendido de medicación y dificultades para acceder a tratamientos adecuados.

Más allá de los números, el mensaje de los especialistas es claro, ligado a que el abordaje de la salud mental requiere estrategias integrales, sostenidas y con mayor acceso para la población.