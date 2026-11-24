Por qué se celebra el Día del Vino cada 24 de noviembre y cuáles son las cepas de vino que se cultivan en la Argentina + Agregar ámbito en









La fecha recuerda el reconocimiento oficial de la bebida nacional y pone en valor una industria que atraviesa a distintas regiones del país,

El vino argentino es un símbolo de la identidad nacional y se produce a partir de una amplia variedad de cepas en distintas regiones del país.

Cada 24 de noviembre se celebra en la Argentina el Día del Vino Argentino Bebida Nacional, una fecha que busca destacar la importancia histórica, cultural, económica y social de la vitivinicultura. El reconocimiento oficial convirtió al vino en uno de los símbolos de la identidad nacional y puso en primer plano el trabajo de miles de productores, bodegueros y trabajadores que forman parte de la actividad.

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La celebración también es una oportunidad para conocer la diversidad de variedades que se cultivan en el territorio nacional. Si bien el Malbec es la cepa más reconocida a nivel internacional, las bodegas argentinas producen vinos a partir de numerosas uvas tintas, blancas y rosadas, con características que dependen de las condiciones climáticas, el suelo y las particularidades de cada región.

La vitivinicultura de Cuyo encadena una crisis que arrancó en enero de 2023. 24 de noviembre, Día del Vino El Día del Vino Argentino se celebra cada 24 de noviembre porque en esa fecha, en 2010, se firmó el Decreto 1800, que declaró al vino como Bebida Nacional. El reconocimiento fue ratificado posteriormente por el Congreso de la Nación, que en 2013 sancionó la Ley 26.870, con el objetivo de promover la producción, la elaboración, el consumo y las tradiciones vinculadas con el vino argentino.

La normativa también buscó fortalecer la identidad del producto en el país y en el exterior, impulsar las economías regionales y difundir la cultura vitivinícola. La industria tiene un peso significativo en provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta, aunque la producción de uvas y vinos también se extiende a otras zonas del territorio nacional.

La historia del vino en la Argentina se remonta al siglo XVI, con los primeros cultivos de vid en Santiago del Estero. Con el paso del tiempo, la actividad se expandió, especialmente en la región de Cuyo, y se consolidó como uno de los sectores agroindustriales más representativos. En la actualidad, el vino argentino cuenta con reconocimiento internacional por la calidad de sus etiquetas, la diversidad de sus terroirs y el desarrollo de nuevas técnicas de producción.

Antucura Tipos de cepa que se cultivan en las bodegas argentinas La Argentina cuenta con una amplia variedad de cepas destinadas a la producción de vinos. El Malbec es la más emblemática y la que mayor presencia tiene en los viñedos nacionales. Se destaca por sus vinos tintos de color intenso, aromas frutales y diferentes perfiles según la zona de cultivo, desde ejemplares más suaves y frescos hasta otros de mayor estructura y complejidad. Entre las variedades tintas también se encuentran el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, el Syrah, el Bonarda, el Pinot Noir y el Merlot. Estas cepas permiten elaborar vinos con distintas características y estilos, y algunas ganaron protagonismo en los últimos años por su potencial para expresar la identidad de regiones específicas y ampliar la oferta argentina en mercados internacionales. En el segmento de los blancos, el Chardonnay, el Sauvignon Blanc, el Semillón y el Torrontés ocupan un lugar destacado. Este último es especialmente representativo del país y se distingue por sus aromas intensos y su perfil característico. También crece el interés por los espumosos, los rosados y otras variedades menos tradicionales, en un contexto en el que las bodegas buscan diversificar sus propuestas y acercarse a nuevos consumidores.

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