Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial lunes 18 de agosto

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este lunes 18 de agosto.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial sábado 16 de agosto
NACIONAL
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 1712
- 2: 9712
- 3: 8231
- 4: 1152
- 5: 2069
- 6: 0674
- 7: 1793
- 8: 8354
- 9: 7968
- 10: 8957
- 11: 6684
- 12: 8395
- 13: 8626
- 14: 4513
- 15: 4974
- 16: 8092
- 17: 2997
- 18: 4147
- 19: 5436
- 20: 3721
Letras de la Nacional: DFMR
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7077
- 2: 4498
- 3: 5805
- 4: 0930
- 5: 4924
- 6: 5370
- 7: 1266
- 8: 8688
- 9: 3891
- 10: 5470
- 11: 7471
- 12: 0129
- 13: 7311
- 14: 6976
- 15: 4227
- 16: 8920
- 17: 5914
- 18: 7958
- 19: 6627
- 20: 6783
