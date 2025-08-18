SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de agosto 2025 - 08:50

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 18 de agosto

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotiza a $1.300 para la compra y a $1.320 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El tipo de cambio paralelo cedió $20 y tocó su menor valor en casi un mes. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,5%.

Lo más esperado este lunes será la licitación de deuda que realizará el Ministerio de Economía con los bancos para poder secar la plaza de pesos. Ese evento determinará el nivel donde se van a ubicar las tasas de interés y cómo continúa la volatilidad cambiaria.

Javier Milei monitorea la economía mientras avanza en la "batalla cultural"

Si bien al Presidente no le gusta la rosca política se interesó en participar en la elección de algunos candidatos. Se involucró en la campaña como parte de la pulseada contra del kirchnerismo.

Luis Caputo sale a aspirar los pesos de los bancos con una licitación de emergencia y reafirma la supertasa

En una colocación extraordinaria solo para bancos tratará de sacar cerca de $6 billones. Advierten que puede haber caída de actividad, tensión financiera y hasta traslado a precios de los costos financieros.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 18 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $13 y cerró a $1.300.

