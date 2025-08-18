Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 18 de agosto

El dólar blue cotiza a $1.300 para la compra y a $1.320 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El tipo de cambio paralelo cedió $20 y tocó su menor valor en casi un mes. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,5%.
Javier Milei monitorea la economía mientras avanza en la "batalla cultural"
Por Liliana Franco
Si bien al Presidente no le gusta la rosca política se interesó en participar en la elección de algunos candidatos. Se involucró en la campaña como parte de la pulseada contra del kirchnerismo.
