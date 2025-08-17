Alerta por ciclogénesis, tormentas y frío: cuándo será el día más lluvioso de la semana, las zonas afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA







El SMN advierte que el 19 de agosto podría llover en un solo día lo habitual de todo el mes. Se esperan ráfagas de hasta 60 km/h.

Tormentas y lluvias intensas afectarán el martes 19 a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según el SMN. Mariano Fuchila

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se preparan para una semana marcada por la inestabilidad, con un martes que será el más crítico. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y distintos modelos de pronóstico, una ciclogénesis prevista para el 19 de agosto podría descargar en pocas horas la lluvia habitual de todo agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fin de semana llega a su cierre con clima inestable y un frío intenso que se mantiene en la región. Este domingo, Día del Niño, habrá probabilidad de lloviznas y se espera cielo entre nublado y mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará los 15.

Se acerca el frío El martes 19 de agosto se prevé el pico de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ámbito. El martes 19 será el día más complicado de la semana: un sistema de baja presión desde el Litoral podría bajar la presión por debajo de los 1000 hPa, provocando lluvias intensas, algunas tormentas y ráfagas de viento de 45 a 60 km/h.

Los vientos soplarán del este y rotarán al sur/sudoeste por la noche y madrugada del miércoles. Se espera superar los 40 milímetros en un solo día, con riesgo de anegamientos en la Ciudad y el conurbano.

La ciclogénesis y las zonas más afectadas Meteored advirtió que la ciclogénesis podría dejar acumulados de entre 50 y 100 mm entre el martes 19 y la mañana del miércoles 20, afectando al norte bonaerense, Capital Federal, el sur de Entre Ríos y parte de Santa Fe.

Los modelos internacionales muestran diferencias. El europeo (ECMWF) ubica el “ojo” del ciclón extratropical sobre Uruguay, con máximos de 70 a 90 mm en Santa Fe capital y Gualeguaychú, mientras que el estadounidense (GFS) proyecta los mayores acumulados sobre territorio bonaerense, con valores cercanos a los 100 mm en ciudades como Pergamino, Junín, Bragado, Luján, Lobos y Chivilcoy. viento fuerte y lluvia.jpg La ciclogénesis dejará acumulados de 50 a 100 mm entre el martes 19 y la mañana del miércoles 20. Cabe señalar que, en un mes de agosto típico, la región suele recibir entre 30 y 70 mm de precipitaciones. Si estas proyecciones se cumplen, el evento podría duplicar en apenas 48 horas el promedio mensual, convirtiéndose en uno de los episodios de lluvia más significativos del invierno 2025. Mejora rápida tras el temporal El miércoles 20 amanecerá todavía con algunas lluvias aisladas vinculadas al sistema de baja presión, pero rápidamente ingresará aire más seco y estable desde el oeste. Esto provocará un descenso abrupto de la nubosidad y marcará el fin del temporal, con condiciones más estables en la región. El Servicio Meteorológico Nacional emitirá en las próximas horas alertas oficiales ante este fenómeno de alto impacto. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante una semana que estará pasada por agua.