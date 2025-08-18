El dólar oficial retrocede por undécima jornada en el debut del nuevo torniquete monetario







Los tipos de cambio paralelos operan con disparidad. El mercado, expectante de la licitación de emergencia del Ministerio de Economía.

Los dólares operan mixtos este lunes. Depositphotos

El dólar oficial baja este lunes y acumula once jornadas consecutivas a la baja, en medio de la licitación de emergencia que lleva adelante el Ministerio de Economía, tras el magro rollover del pasado miércoles, donde se cubrieron vencimientos solo en un 61,07%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, retrocede 0,2% a $1.298. Por su parte, el dólar minorista sube a $1.320,04 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) trepa $5 a $1.315. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP baja 0,2% a $1.305,30, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace 0,8% a $1.311,45. El dólar blue, en tanto, se sostiene en $1.320, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan a la baja. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.317 y que en diciembre llegará hasta los $1.493,5.

El titular de Economía, Luis Caputo salió este lunes a secar la plaza de pesos mediante una licitación de bonos de deuda fuera de programa, en la que intentará reabsorber algo menos de $6 billones que quedaron por fuera del llamado del miércoles pasado.

Para ello colocará a los bancos una letra TAMAR, un rendimiento variable que se ajusta por la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas, los que a su vez van a ser aceptados por el BCRA para cumplir con las nuevas normas de encaje para depósitos a la vista y a plazo fijo. El Gobierno parece leer una "menor demanda de dinero" como "mayor demanda de dólares", y la decisión de mantener tasas altas parece estar casi exclusivamente anclada en reducir la presión cambiaria, según un reciente informe de Max Capital.