Dólar hoy: a cuánto opera este lunes 18 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Efecto supertasas: el dólar oficial ya acumula una baja de 5,4% en 10 ruedas. Depositphotos

El dólar oficial cerró la semana pasada a $1.269,21 para la compra y a $1.311,41 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.320, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 18 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $13 y cerró a $1.300.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, lunes 18 de agosto Los contratos de dólar futuro anotan mayoría de bajas este jueves. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.332 y que en diciembre llegará hasta los $1.502.

El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial se ubicó en 1,5%.

Valor del MEP hoy, lunes 18 de agosto El dólar MEP opera a $1.324,73 y el spread con el oficial se ubica en 1,9%. Valor del dólar CCL hoy, lunes 18 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,22 y la brecha se posiciona en 1,9%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 18 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 18 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.308,20, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 18 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.193, según Binance.