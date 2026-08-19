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19 de agosto 2026 - 09:47

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 19 de agosto

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del miércoles 19 de agosto.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, martes 18 de agosto

Nacional

  1. 4640
  2. 9684
  3. 5073
  4. 2323
  5. 5848
  6. 2381
  7. 3002
  8. 0481
  9. 9603
  10. 9189
  11. 8282
  12. 5155
  13. 9329
  14. 9700
  15. 9783
  16. 8964
  17. 5399
  18. 3853
  19. 2961
  20. 2875

Letras de la Nacional: AOBQ

Provincial

  1. 6778
  2. 4368
  3. 8742
  4. 1136
  5. 7086
  6. 5075
  7. 1133
  8. 5395
  9. 6705
  10. 4345
  11. 8009
  12. 9516
  13. 7376
  14. 6611
  15. 4768
  16. 2070
  17. 2555
  18. 6825
  19. 8811
  20. 1267

¿Cuántos sorteos hay por día en la quiniela?

  • La Previa (a las 10.15)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas)

¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos
  • 01 Agua
  • 02 Niño
  • 03 San Cono
  • 04 La Cama
  • 05 Gato
  • 06 Perro
  • 07 Revolver
  • 08 Incendio
  • 09 Arroyo
  • 10 La leche
  • 11 Palito
  • 12 Soldado
  • 13 La yeta
  • 14 Borracho
  • 15 Niña bonita
  • 16 Anillo
  • 17 Desgracia
  • 18 Sangre
  • 19 Pescado
  • 20 La fiesta.
  • 21 La mujer
  • 22 El loco
  • 23 Mariposa
  • 24 Caballo
  • 25 Gallina
  • 26 La misa
  • 27 El peine
  • 28 El cerro
  • 29 San Pedro
  • 30 Santa Rosa
  • 31 La luz
  • 32 Dinero
  • 33 Cristo
  • 34 Cabeza
  • 35 Pajarito
  • 36 Manteca
  • 37 Dentista
  • 38 Aceite
  • 39 Lluvia
  • 40 Cura
  • 41 Cucho
  • 42 Zapatilla
  • 43 Balcón
  • 44 La cárcel
  • 45 El vino
  • 46 Tomates
  • 47 Muerto
  • 48 Muerto habla
  • 49 La carne
  • 50 El pan
  • 51 Serrucho
  • 52 Madre
  • 53 El barco
  • 54 La vaca
  • 55 Los gallegos
  • 56 La caída
  • 57 Jorobado
  • 58 Ahogado
  • 59 Planta
  • 60 Virgen
  • 61 Escopeta
  • 62 Inundación
  • 63 Casamiento
  • 64 Llanto
  • 65 Cazador
  • 66 Lombrices
  • 67 Víbora
  • 68 Sobrinos
  • 69 Vicios
  • 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos
  • 72 Sorpresa
  • 73 Hospital
  • 74 Negros
  • 75 Payaso
  • 76 Llamas
  • 77 Las piernas
  • 78 Ramera
  • 79 Ladrón
  • 80 La bocha
  • 81 Flores
  • 82 Pelea
  • 83 Mal tiempo
  • 84 Iglesia
  • 85 Linterna
  • 86 Humo
  • 87 Piojos
  • 88 El Papa
  • 89 La rata
  • 90 El miedo
  • 91 Excusado
  • 92 Médico
  • 93 Enamorado
  • 94 Cementerio
  • 95 Anteojos
  • 96 Marido
  • 97 La mesa
  • 98 Lavandera
  • 99 Hermanos

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