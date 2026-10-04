Dólares en caja de ahorro o plazo fijo: dónde conviene guardarlos y por qué

Los dólares pueden quedar disponibles en una cuenta o generar intereses mediante un plazo fijo. Qué diferencia hay entre ambas alternativas.

Los dólares pueden mantenerse disponibles en una caja de ahorro o generar intereses mediante un plazo fijo.

Tener dólares ahorrados permite preservar el valor del dinero frente a una eventual depreciación del peso, pero mantenerlos inmóviles no genera por sí mismo un rendimiento. Por eso, quienes cuentan con divisas deben decidir entre priorizar la disponibilidad inmediata o colocarlas en una alternativa que genere intereses.

La elección entre una caja de ahorro en dólares y un plazo fijo depende principalmente de cuándo se necesitará el dinero , qué rendimiento se busca y cuánto tiempo se está dispuesto a mantener los fondos inmovilizados.

Mantener los dólares en una caja de ahorro permite disponer de los fondos cuando sea necesario. El dinero permanece en la cuenta y puede utilizarse para transferencias, compras o retiros, de acuerdo con las condiciones de cada entidad.

La principal ventaja es justamente la liquidez : no existe un plazo de vencimiento que obligue al titular a esperar para recuperar sus fondos. Sin embargo, el dinero depositado en una cuenta que no remunera el saldo no genera intereses.

Además, aunque el dólar funcione como cobertura frente a la pérdida de valor del peso, la moneda estadounidense también tiene inflación. Por eso, mantener dólares sin rendimiento implica que su poder adquisitivo puede disminuir con el paso del tiempo.

Plazo fijo en dólares: cuánto rinde y qué condiciones tiene

El plazo fijo en dólares permite depositar una determinada cantidad de divisas durante un período establecido y recibir, al vencimiento, el capital más los intereses pactados. En general, los bancos ofrecen diferentes tasas según el plazo y el canal utilizado.

Las tasas varían considerablemente entre entidades. Por ejemplo, el Banco Nación informa para personas humanas una TNA de 1,25% para depósitos electrónicos de 30 a 59 días, mientras que para colocaciones de 365 a 720 días llega al 4,50%.

Otras entidades ofrecen tasas diferentes y, según relevamientos recientes, algunas llegan hasta alrededor del 5% anual para determinados plazos. Sin embargo, las tasas más elevadas suelen requerir mantener los dólares durante períodos más extensos.

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Qué tener en cuenta antes de elegir dónde guardar los dólares

La primera variable a analizar es la liquidez. Si el dinero puede necesitarse en cualquier momento, mantenerlo en una cuenta permite acceder a él sin esperar el vencimiento de una colocación. En cambio, quien puede mantener los dólares inmovilizados durante un período determinado puede considerar un plazo fijo.

También es importante comparar la tasa efectiva y el período de inversión. Una tasa anual más alta no necesariamente implica una mayor ganancia en una colocación corta, por lo que conviene calcular cuánto generan los dólares durante los días concretos de cada alternativa.

Finalmente, existe una tercera posibilidad: los fondos comunes de inversión en dólares, que pueden combinar rendimiento y mayor liquidez que un plazo fijo, aunque su funcionamiento y nivel de riesgo son diferentes. En algunos casos permiten solicitar el rescate de los fondos de manera inmediata o en un plazo de 24 a 48 horas.