El edificio Monstruo donde viven casi 10.000 personas: cómo es la vida dentro de este gigante residencial

El complejo está formado por cinco bloques conectados y nació como respuesta a la escasez de suelo en Hong Kong. Con los años, su particular arquitectura lo convirtió en un ícono mundial.

El patio interior del Monster Building se convirtió en uno de los escenarios más fotografiados de Hong Kong.

En Hong Kong , en Asia, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, un conjunto residencial concentra cerca de 10.000 personas en cinco bloques conectados. Sus fachadas repletas de ventanas, los patios interiores y la sensación de que los edificios se cierran sobre quienes los observan le dieron un nombre que recorrió el mundo: Monster Building, o edificio Monstruo.

El complejo está en Quarry Bay, en la isla de Hong Kong, sobre King's Road. Se encuentra en la costa norte de la isla, cerca del distrito comercial de North Point y a poca distancia del puerto Victoria, frente a la península de Kowloon. Su nombre oficial es Parker Estate y está integrado por cinco edificios: Yick Cheong Building, Yick Fat Building, Montane Mansion, Oceanic Mansion y Fook Cheong Building.

Aunque suele aparecer en fotografías como si fuera una única construcción, se trata de un conjunto residencial que alcanzó notoriedad por su escala y su particular configuración arquitectónica. Su imagen se volvió especialmente popular a partir de 2013, cuando una fotografía del patio interior se difundió en redes y medios especializados . La escena, con las fachadas que parecen formar un cañón de hormigón y un pequeño rectángulo de cielo en lo alto, convirtió a un complejo habitado en un atractivo turístico y en una referencia visual de la densidad urbana de Hong Kong.

Detrás de esa postal existe una historia vinculada con el crecimiento demográfico, la industrialización y la necesidad de ofrecer viviendas en una ciudad con fuertes restricciones territoriales.

El complejo permite discutir una cuestión central: cómo alojar a una población urbana creciente sin reducir la ciudad a una suma de metros cuadrados.

a vista aérea permite observar cómo el Monster Building se integra en el tejido urbano de Hong Kong, en Asia, cerca de la costa sur de China. El complejo residencial contrasta con las torres modernas y la vegetación que rodea esta zona de la ciudad

Una respuesta a la escasez de suelo

El conjunto comenzó a construirse en la década de 1960, en un contexto de expansión demográfica y transformación económica. Hong Kong recibió grandes flujos migratorios desde China continental, mientras la industrialización concentró empleo y población en un territorio limitado. La presión sobre la vivienda impulsó la construcción de bloques residenciales compactos, con unidades pequeñas y comercios en las plantas bajas.

En 1972, el desarrollo quedó organizado en cinco bloques diferenciados, con hasta 18 pisos. La configuración permitió concentrar una gran cantidad de departamentos en una parcela reducida y aprovechar la cercanía con las principales vías y los servicios urbanos.

Para la arquitecta Myriam Heredia, el Monster Building representa una respuesta extrema, aunque comprensible, a la combinación de crecimiento demográfico, escasez de suelo urbanizable, presión inmobiliaria y necesidad de vivienda accesible. Heredia retoma el concepto de las «3S» del arquitecto chileno Alejandro Aravena: escala, velocidad y escasez de recursos. La necesidad de construir muchas viviendas en poco tiempo y con recursos limitados condiciona las decisiones de diseño y producción.

La arquitectura responde a una lógica pragmática, más que a un estilo puro. La repetición de unidades, la concentración de circulaciones verticales, las fachadas moduladas por ventanas y los comercios en planta baja expresan una tipología residencial propia de la segunda mitad del siglo XX. Su aspecto puede recordar al "brutalismo" por la masa y la repetición, aunque no responde estrictamente a esa corriente.

La disposición en forma de «E» genera patios interiores y permite que muchas viviendas tengan contacto con el exterior. Pero esa solución también produce una proximidad extrema entre ventanas y fachadas. La misma geometría que concentra viviendas genera interrogantes sobre la iluminación, la ventilación y la privacidad.

Cuánto cuesta vivir en el Monster Building

Aunque su imagen remite a la vivienda masiva, el complejo está en una zona bien conectada de Hong Kong, cerca de transporte público, comercios y servicios. Esa ubicación incide en el valor de las propiedades y forma parte de su atractivo residencial.

La vista desde el interior del Monster Building muestra el cielo que se abre en el centro del conjunto, rodeado por las fachadas de los bloques residenciales. El encuadre permite apreciar la altura de las construcciones y la forma rectangular del patio, un espacio que concentra la luz y la ventilación en medio de una trama edilicia de gran densidad Pexels

Los precios publicados y las operaciones registradas permiten tomar como referencia los siguientes valores:

Alquileres: departamentos de entre 20 y 30 m2 se ofrecen por entre 8.000 y 15.000 dólares hongkoneses mensuales, equivalentes a unos u$s1.025 y u$s1.925.

Compraventa: algunas operaciones en Yick Fat Building registraron precios de entre 2,95 millones y 3,5 millones de dólares hongkoneses, aproximadamente u$s378.000 a u$s449.000.

Superficie: algunas de esas unidades tienen entre 31 y 40 m2.

Son referencias de propiedades específicas y no un precio promedio para todo el complejo. El estado de conservación, la altura, la orientación y las características de cada departamento generan diferencias. La conversión toma como referencia un tipo de cambio aproximado de 7,8 dólares hongkoneses por dólar estadounidense.

Cómo es vivir entre patios y fachadas enfrentadas

La experiencia cotidiana cambia según la ubicación de cada departamento. Las unidades orientadas hacia el exterior pueden tener mejores condiciones de luz y vistas, mientras que las que dan a los patios profundos reciben menos cielo visible. La proximidad entre ventanas también plantea problemas de privacidad, tanto visual como acústica.

La ventilación depende de la orientación, la distribución interior y las características de cada vivienda. Para Myriam Heredia, el complejo permite observar cómo una buena ubicación puede compensar algunas limitaciones de la vivienda, aunque no resuelve cuestiones básicas de habitabilidad. La arquitecta pone el foco en el asoleamiento, la ventilación cruzada y la relación entre las dimensiones de los espacios y la calidad de vida.

Uno de los accesos desde el exterior al edificio Monstruo Pexels

La circulación y el mantenimiento representan otros desafíos. Miles de habitantes utilizan los accesos, ascensores, pasillos e instalaciones comunes. La cantidad de viviendas exige una gestión constante de los espacios compartidos, las redes y los servicios. A la vez, los comercios de planta baja y el movimiento permanente de residentes generan actividad y una relación directa con la calle.

La densidad también tiene ventajas. La cercanía al transporte y a los servicios permite reducir desplazamientos y aprovechar la infraestructura existente.

Una ciudad dentro de una manzana

Desde el punto de vista urbanístico, el Monster Building muestra cómo una alta concentración de habitantes puede sostener comercios de proximidad, transporte frecuente y servicios a distancias caminables. La vivienda compacta también puede contribuir a contener la expansión periférica y aprovechar las redes urbanas existentes.

Las dificultades aparecen cuando la densidad no se acompaña con calidad ambiental y capacidad de gestión. Los patios estrechos pueden cumplir funciones básicas sin convertirse en espacios confortables. Además, la gran cantidad de propietarios y residentes vuelve más complejos los acuerdos para realizar obras, renovar instalaciones o mantener las circulaciones.

El arquitecto y doctor en urbanismo, Guillermo Tella propuso comparar el conjunto con los grandes desarrollos habitacionales de Buenos Aires, como Piedrabuena y Lugano I y II. Los tres casos recurren a la repetición de unidades, la concentración de población y una escala edilicia que puede funcionar como una pequeña ciudad. Sin embargo, responden a modelos diferentes.

Tella explicó que, a diferencia del Monster Building de Hong Kong, que concentra las viviendas en una parcela con patios interiores, los conjuntos de Lugano y Piedrabuena tienen mayor separación entre edificios, espacios verdes y una organización basada en supermanzanas.

Las fachadas se enfrentan a escasa distancia y dejan un espacio reducido para la entrada de luz natural. La configuración del conjunto muestra uno de los desafíos de la vivienda de alta densidad: aprovechar al máximo el suelo sin descuidar las condiciones de habitabilidad Pexels

Sin embargo, Tella advirtió que en Buenos Aires también existen problemas de mantenimiento y apropiación de los espacios comunes. "No se trata solo de producir viviendas, sino de construir comunidad", sostuvo, y destacó la importancia del acompañamiento estatal y de los equipos sociales para fortalecer los vínculos entre vecinos y mejorar la calidad de vida.

De complejo residencial a ícono turístico

La popularidad del Monster Building nació de su arquitectura, pero creció con la circulación de imágenes. El patio interior, las fachadas repetidas y la sensación de encierro ofrecen una escena impactante que atrajo a fotógrafos, turistas y producciones audiovisuales. El conjunto también inspiró escenarios de películas como Transformers: la era de la extinción y Ghost in the Shell.

La fotografía desde el interior del conjunto muestra cómo los bloques rodean un vacío central. Los patios permiten cierta entrada de luz y ventilación, aunque la cercanía entre las fachadas plantea interrogantes sobre la privacidad y el confort ambiental Pexels

La transformación de un espacio residencial en atractivo turístico genera una paradoja. El complejo no fue diseñado como monumento ni como destino de visitantes: su forma respondió a la necesidad de alojar población en un territorio con suelo limitado. Su imagen actual convirtió esa respuesta habitacional en una postal global.

Pero el lugar sigue siendo la vivienda de miles de personas. La afluencia de visitantes llevó a instalar carteles que piden respeto por la privacidad de los residentes. El interés arquitectónico y fotográfico convive con la necesidad de preservar la vida cotidiana de quienes habitan el conjunto.

Existen desarrollos comparables en otras ciudades, aunque ninguno reproduce exactamente su configuración. La antigua Ciudad Amurallada de Kowloon, también en Hong Kong, llegó a concentrar una densidad todavía mayor, pero era un tejido urbano construido de manera incremental y no un conjunto planificado. Tella añadió: "Ponte City, en Johannesburgo, reúne cientos de viviendas en una torre con un vacío central, mientras que el Barbican Estate, en Londres, combina vivienda colectiva y espacios comunes con una organización menos compacta".

La imagen nocturna destaca la cantidad de viviendas y la actividad que se mantiene dentro del complejo. Muchos turistas o visitantes que llegan a Hong Kong suelen sacarse fotos y compartirlas en redes sociales

El Monster Building no es único por su tamaño ni por la cantidad de personas que alberga. Su singularidad está en la continuidad de cinco bloques, la repetición extrema de viviendas, sus patios verticales y una imagen que sintetiza los conflictos de una ciudad sometida a una fuerte presión inmobiliaria.

Heredia resumió esa tensión entre cantidad y calidad: «La densidad puede producir proximidad, accesibilidad y una intensa vida urbana, pero su éxito no puede medirse solamente por la cantidad de unidades alojadas».