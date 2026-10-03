Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 3 de octubre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 3 de octubre.

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 4768

2: 5473

3: 9023

4: 4397

5: 7869

6: 4404

7: 6231

8: 9129

9: 0736

10: 5455

11: 6136

12: 2464

13: 0520

14: 2920

15: 1096

16: 1074

17: 0337

18: 5565

19: 2079

20: 8720

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

La Previa (a las 10).

La Primera (a las 12).

La Matutina (a las 15).

La Vespertina (a las 17:30).

La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?