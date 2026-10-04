Elecciones en Brasil 2026 EN VIVO: resultados, candidatos y últimas noticias, minuto a minuto

Brasil va a las urnas este domingo en una de las elecciones presidenciales más ajustadas de los últimos años. Casi 159 millones de electores están habilitados para votar en la primera vuelta, en una jornada en la que también se elegirán gobernadores, senadores y diputados federales y estatales. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, encabeza la candidatura del Partido Liberal y representa al espacio político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.