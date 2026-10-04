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4 de octubre 2026 - 09:10

Elecciones en Brasil 2026 EN VIVO: resultados, candidatos y últimas noticias, minuto a minuto

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Los brasileños votan este domingo para elegir presidente. Lula da Silva va por su cuarto mandato y sus principales rivales ya participan de una jornada electoral decisiva.

Brasil va a las urnas este domingo en una de las elecciones presidenciales más ajustadas de los últimos años. Casi 159 millones de electores están habilitados para votar en la primera vuelta, en una jornada en la que también se elegirán gobernadores, senadores y diputados federales y estatales. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, encabeza la candidatura del Partido Liberal y representa al espacio político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La pelea presidencial llega a las urnas con una diferencia mínima entre los dos principales candidatos. El último sondeo de Datafolha, difundido en la víspera de la elección, ubica a Lula con 45% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 42%, una distancia que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales. Los datos muestran una competencia abierta y hacen prever que ninguno alcance por sí solo el 50% necesario para evitar una segunda vuelta.

La elección se desarrolla con voto electrónico, con las urnas abiertas entre las 8 y las 17 en horario de Brasilia, y el escrutinio suele avanzar con rapidez después del cierre. La campaña estuvo marcada por la polarización y tuvo como principales ejes la seguridad, la economía, el costo de vida, la corrupción y la situación judicial de Jair Bolsonaro. Si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, Lula y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el 25 de octubre en una segunda vuelta.

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Flávio Bolsonaro prometió que si gana la elección, invitará a Milei a Brasil

Consultado por el respaldo que recibió de Javier Milei, Flávio Bolsonaro aseguró que “lo va a invitar” a Brasil si gana las elecciones.

La declaración fue realizada durante una entrevista con la prensa al salir del cuarto de votación en Río de Janeiro, en la que Bolsonaro se refirió al apoyo del mandatario argentino.

Elecciones en Brasil: cómo funciona el sistema de votación y cuándo habrá balotaje

Brasil utiliza un sistema de mayoría absoluta para elegir presidente: para ganar en primera vuelta, una fórmula debe superar el 50% de los votos válidos. Los votos en blanco y nulos quedan fuera del cálculo. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, los dos más votados pasan a una segunda vuelta.

La primera vuelta se realiza este domingo 4 de octubre y, si es necesario, el balotaje será el 25 de octubre. Además de presidente, los brasileños eligen gobernadores, 54 senadores, 513 diputados federales y legisladores estaduales, mediante voto electrónico.

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La elección se desarrolla con voto electrónico, con las urnas abiertas entre las 8 y las 17 en horario de Brasilia (misma hora de Argentina), y el escrutinio suele avanzar con rapidez después del cierre. Casi 159 millones de electores están habilitados para votar en la primera vuelta.

La campaña estuvo marcada por la polarización y tuvo como principales ejes la seguridad, la economía, el costo de vida, la corrupción y la situación judicial de Jair Bolsonaro. Si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, Lula y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el 25 de octubre en una segunda vuelta.

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