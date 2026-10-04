Elecciones en Brasil 2026 EN VIVO: resultados, candidatos y últimas noticias, minuto a minuto

Flávio Bolsonaro prometió que si gana la elección, invitará a Milei a Brasil

Consultado por el respaldo que recibió de Javier Milei, Flávio Bolsonaro aseguró que “lo va a invitar” a Brasil si gana las elecciones.

La declaración fue realizada durante una entrevista con la prensa al salir del cuarto de votación en Río de Janeiro, en la que Bolsonaro se refirió al apoyo del mandatario argentino.