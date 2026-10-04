Javier Milei cambia el relato, Patricia Bullrich se desmarca y el círculo rojo no encuentra su Luis Lacalle Pou

Pese a los gestos, los empresarios que la vieron aseguran que la senadora "no sacará los pies del plato" y anticipan un escenario de polarización.

El Gobierno cambió de discurso. Hace 173 días el ministro de Economía, Luis Caputo, vaticinó "los mejores 18 meses" en décadas para la economía argentina y ahora el presidente Javier Milei pide paciencia: dice que los inversores “están valorando la opción de esperar porque están aguardando el veredicto de los argentinos”. En el Coloquio IDEA se habló de un “mileísmo sin Milei”, pero los hombres y mujeres de negocios no vislumbran alternativas a la polarización. Patricia Bullrich seduce, pero el círculo rojo cree que no está dispuesta a dar el salto.

“No puedo entender lo que hizo, se trajo el escenario electoral para acá él solo, cuando todavía falta un año” , dijo un importante empresario petrolero que coincide con las ideas de Milei, ni bien terminó su discurso en IDEA.

Desde París, el Presidente sugirió que Argentina entrará en un “compás de espera” hasta el test electoral, pidió paciencia en varias oportunidades, pronosticó una mejora fuerte de la economía para el año 2028 en caso de que sea reelecto y dijo que l a convergencia a ser una potencia como Estados Unidos llegará en cuarenta años.

Los empresarios que conversaban en los pasillos del Sheraton seguían estupefactos. Si hay algo que no beneficia al Gobierno es meter aún más en la agenda la volatilidad electoral y, en este caso, fue el Presidente quien dio a entender que no habría incentivos para tomar riesgos de inversión durante más de un año.

Después vinieron anuncios multimillonarios desde Francia . Algunos ya estaban previstos, varios no dependen de la dinámica del mercado interno y otros, simplemente, habrá que ver para creer. Ya en la campaña de 2025, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman , prometió un proyecto de u$s25.000 millones para construir un data center, una iniciativa que hasta ahora no se materializó.

Mientras tanto, la economía está al borde de entrar en recesión. “Estamos estabilizados, pero un 25% debajo de lo que vendíamos en 2023”, dijo el representante de una firma industrial. El daño se siente en el empleo: otra empresa de consumo masivo, cuyo mercado perdió un 15% del volumen en los últimos años, contó que abrirá un proceso de retiros voluntarios para achicar su plantilla.

Solo en el primer semestre de 2026, las empresas privadas dieron de baja a casi 46.000 trabajadores asalariados formales. En el sector de alimentos y bebidas advierten que la caída del consumo va a traer un nuevo coletazo sobre el sector logístico. Hay firmas que, por cuestiones contractuales, sostienen la misma cantidad de fletes a pesar de que los volúmenes se desplomaron. Se vienen recortes.

Una tercera vía que no existe

Siguiendo con Mar del Plata y el Coloquio IDEA, el expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou deslumbró a gran parte del empresariado. Representa lo que muchos hubieran anhelado para esta etapa de Argentina: una centroderecha más prolija. No solo por las formas —los insultos de Milei a la prensa ya no divierten a nadie—, sino por el fondo: una transición menos dolorosa para los sectores perdedores y una visión más pragmática del comercio exterior.

Sí, es lo que muchos hubieran querido, pero reconocen que es un perfil que por ahora no aparece. Y si aparece, no prende en el electorado. Lo que se visualiza en el horizonte es un escenario de polarización total entre Milei y una oposición liderada por el peronismo-kirchnerismo.

¿Y Patricia Bullrich? Fue la gran estrella del evento. Goza de popularidad y respeto en el círculo rojo, además estuvo de forma presencial. Se diferenció del Gobierno y dijo lo que muchos querían escuchar: que “hay que acelerar”, que “el cambio tiene que llegar a todas las familias” y que “hay que acompañar a los sectores que no les está yendo bien, como la industria y la construcción”.





Así y todo, nadie cree que vaya a sacar los pies del plato en 2027. “Es contradictorio porque ella acompaña el modelo de Milei y al mismo tiempo plantea un modelo alternativo, estoy desorientado”, dijo a Ámbito el referente de una importante cámara empresarial que estuvo presente en Mar del Plata.

La exministra de Seguridad recibió con gusto un pin de Lali Espósito que le acercó un periodista local, cuestionó la estrategia legislativa de La Libertad Avanza en el tema de la extranjerización de las tierras y no descartó ser candidata a presidenta. Pero los empresarios juran que en privado reconoce que seguirá apoyando a Milei.

Economía y política caminan de la mano

“A un año de las elecciones, economía y política ya caminan de la mano”, así se titula el último informe de la consultora I+D que dirige el exdirector ejecutivo de la UIA, Diego Coatz.

En esa línea, el trabajo plantea que “el Gobierno parece relativamente cómodo cristalizando una realidad en la que la economía crece poco y de manera despareja, pero se mantiene estable” y señala que en el oficialismo manejan la hipótesis de que “estabilidad con dólar quieto y peso algo apreciado es un buen escenario para la reelección”.

Al mismo tiempo, advierte que “la sociedad valora la estabilidad, pero el deterioro del empleo y los ingresos empiezan a pesar” y anticipa que “la velocidad de ese deterioro marcará el ritmo del año electoral”. Coatz cree que, con el impulso exportador, el Gobierno tiene una oportunidad, pero no la voluntad, para recalibrar el programa y mover la economía real.

Sobre el final, el análisis deja una serie de proyecciones: un crecimiento del PBI del 1,8% para 2026 y del 1,5% para 2027. Sin embargo, al excluir los sectores extractivos y financieros, la actividad caería un 0,5% en ambos años. También proyecta un tipo de cambio estable en términos reales, en torno a los $1.650 para este año y $1.920 para el próximo, junto con una caída de la industria del 1,5% y del 1%, respectivamente.

¿Alcanzará? Los empresarios descartan el escenario de "paseo en el parque" que describió Caputo meses atrás. Esperan un año de volatilidad, quizás menor que en el 2025 y una polarización extrema. Son varios los referentes de La Libertad Avanza que dejaron de hablar de un triunfo en primera vuelta y piensan cada vez más en un balotaje.