Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 24 de junio

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del miércoles 24 de junio.
Los resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincial, hoy miércoles 24 de junio
Nacional
- 1: 9047
- 2: 1730
- 3: 8411
- 4: 9160
- 5: 9192
- 6: 8543
- 7: 6851
- 8: 3085
- 9: 0373
- 10: 1782
- 11: 4689
- 12: 3215
- 13: 4081
- 14: 2471
- 15: 4460
- 16: 2186
- 17: 5184
- 18: 3886
- 19: 9499
- 20: 2221
Letras de la Nacional: CHRY
Provincial
- 1: 5047
- 2: 0612
- 3: 2271
- 4: 1291
- 5: 7749
- 6: 9688
- 7: 6087
- 8: 1955
- 9: 8144
- 10: 2000
- 11: 7918
- 12: 9392
- 13: 9018
- 14: 3693
- 15: 4009
- 16: 1130
- 17: 5955
- 18: 6415
- 19: 9970
- 20: 0259