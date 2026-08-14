Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 14 de agosto

La inflación volvió a superar el 2% en julio y ya acumula casi 20% en siete meses

Por Erika Cabrera

La destrucción de empresas se aceleró durante mayo, con una baja de 2.371 unidades productivas (-0,49%), y ya son más de 30.000 las compañías que se perdieron durante el gobierno de Javier Milei, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El deterioro del tejido productivo se siente sobre todo en los sectores perdedores de la economía, como comercio e industria manufacturera, aunque en la previa de las vacaciones de invierno también cerraron muchos servicios de alojamiento y comida.

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