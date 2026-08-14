Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 14 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El dólar mayorista sigue manteniéndose por debajo de los $1.500 en la última rueda de la semana, mientras que el minorista se ubica a $1.515 en el Banco Nación y el blue opera en $1.540. En tanto, el riesgo país opera en los 467 puntos básicos, lo que implica una nueva suba en el índice que elabora J.P. Morgan.
Ayer, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registró una variación mensual de 2,1%, ubicándose apenas por encima de las expectativas del mercado. Este resultado consolida una trayectoria interanual del 33,8%.
14-08-2026 09:59
Donald Trump impone aranceles del 100% a los drones importados por motivos de seguridad nacional
Firmó el decreto bajo la Sección 232, la misma disposición de seguridad nacional que ya se aplica al acero, el aluminio y los productos farmacéuticos.
Wall Street arranca la jornada en niveles récord, mientras el petróleo acumula subas semanales del 4%
Las bolsas más importantes de Asia cerraron la rueda predominantemente al alza, mientras que los índices europeos operan con subas. Mientras, los precios del petróleo subían el viernes, después de que EEUU amenazara con un bloqueo naval indefinido contra Irán.
Luis Caputo, sobre la morosidad en las familias: "No hay que confundir la empatía con las políticas públicas"
El ministro de Economía sostuvo que la situación de los deudores debe resolverse entre privados y destacó que los bancos comenzaron a refinanciar las deudas. Además, anticipó cambios para ampliar el crédito en dólares y las hipotecas.
Lo que se dice en las mesas: el mercado mira más el termómetro de la paciencia social que la tasa de la Fed
Un recorrido por las mesas de la city muestra que la pulseada entre el dólar y las tasas domina las decisiones de inversión, mientras crecen las dudas sobre la tolerancia social y la marcha de la economía.
Los ADRs rebotaron, pero el riesgo país subió por octava rueda consecutiva y superó los 470 puntos
Pese a que la renta fija cerró con leves avances en Wall Street, el riesgo país anotó una suba marginal. En tanto, los ADRs finalizaron con mayoría de alzas y Edenor saltó casi 5%. El mercado tomó con optimismo el dato de inflación, pese a que superó el 2%, ya que se debe centralmente a aumentos estacionales.
La destrucción de empresas se aceleró durante mayo, con una baja de 2.371 unidades productivas (-0,49%), y ya son más de 30.000 las compañías que se perdieron durante el gobierno de Javier Milei, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El deterioro del tejido productivo se siente sobre todo en los sectores perdedores de la economía, como comercio e industria manufacturera, aunque en la previa de las vacaciones de invierno también cerraron muchos servicios de alojamiento y comida.
Créditos en dólares: el BCRA dio a conocer cómo será el esquema que habilita a bancos a ampliar préstamos a empresas
La autoridad monetaria estableció un tope de 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad para los nuevos destinos habilitados. También exigirá más capital, límites de exposición más estrictos y pruebas de capacidad de pago ante saltos del dólar.
Gurú de Wall Street redobló su apuesta contra el boom de la IA: por qué aumentar posiciones en corto
La postura de Michael Burry hacia la estrategia de Nebius de priorizar contratos a corto plazo, se enmarca en una crítica más amplia de la totalidad de las posiciones del sector. Los detalles, en la nota.