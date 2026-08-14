El dólar mayorista se mantiene por debajo de los $1.500, mientas el mercado vigila el nivel de intervención + Agregar ámbito en









El tipo de cambio se mantiene por debajo de la barrera de los $1.500, producto de las intervenciones del equipo económico. Al mismo tiempo, el BCRA comenzó agosto con un ritmo más moderado de acumulación de reservas.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial esta jornada? Depositphotos

El dólar oficial se mantiene cerca de la barrera de los $1.500 en el arranque del viernes, un nivel que en las últimas semanas se convirtió en una referencia clave para el mercado, como una suerte de "barrera psicológica". Mientras tanto, los operadores de la city monitorean nuevas señales de intervención oficial, lo que contribuye a que las expectativas cambiarias permanecen contenidas.

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El viernes el tipo de cambio mayorista abre a $1.492 para la venta, tras acumular dos jornadas consecutivas al alza. De esta manera, la cotización se establece un 24,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado hoy en $1.858,35.

Mientras tanto, en el Banco Nación la cotización arranca en los $1.515 para la venta, por lo que el dólar tarjeta para compras en el exterior vuelve a ubicarse a $1.969,5.

Entre los paralelos, el blue se mantiene a $1.540, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) opera a $1.580,29, y el MEP cotiza a $1.520,94.

Intervención y menor compra de reservas La dinámica de las últimas jornadas reforzó entre los operadores la percepción de que el equipo económico busca evitar que la divisa supere de manera sostenida los $1.500, principalmente mediante intervenciones en los mercados de futuros y bonos dólar linked.

La intervención, sin embargo, abre otro frente para el equipo económico: mantener contenido al dólar sin profundizar la falta de liquidez ni sostener una presión excesiva sobre las tasas de interés en pesos. Al mismo tiempo, el BCRA comenzó agosto con un ritmo más moderado de acumulación de reservas. Según PPI, las compras promediaron u$s22 millones diarios, el menor ritmo para una semana completa desde el comienzo del programa de acumulación en enero. En todo 2026, sin embargo, la autoridad monetaria acumula compras por más de u$s13.000 millones, mientras que las reservas internacionales brutas se mantienen cerca de los u$s50.000 millones.

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