Con una inversión histórica, YPF presentó el RIGI más grande por u$s51.000 millones para el proyecto de Argentina LNG

El anuncio fue realizado por la petrolera a través de un comunicado. Horacio Marín, CEO y presidente, aseguró que con la iniciativa se abrirá "una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía".

La petrolera anunció la presentación de Argentina LNG al régimen de inversiones.

La petrolera YPF confirmó este jueves la presentación de la solicitud para adherir el proyecto Argentina LNG, que integra junto a Eni y XRG, al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) . La iniciativa apuesta a incrementar la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) en Vaca Muerta a partir de una inversión total de u$s51.000, la más grande de la historia del país.

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Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, afirmó que la adhesión al RIGI "es un paso fundamental" para avanzar con un proyecto que, según consideró, abrirá "una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía". "Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”, dijo.

Es, hasta el momento, la inversión más elevada para un proyecto RIGI. En sus lineamientos, el proyecto contempla desarrollar una cadena de valor integrada que "permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales" , según comunicó YPF.

Argentina LNG apunta a transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL. "Su diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías", comunicó la empresa.

Asimismo, definieron a la presentación del RIGI como "un hito clave para el desarrollo de Argentina LNG" ya que les permitirá contar con "estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo" , algo que consideran como "fundamental" para viabilizar proyectos de infraestructura energética de gran escala que requieren grandes desembolsos de capital y que están orientados a la exportación.

Desde YPF afirmaron que las condiciones que ofrece el RIGI son "esenciales" para "atraer inversión y financiamiento internacional a largo plazo", dos aspectos necesarios para la ejecución de este tipo de iniciativas.

Las unidades flotantes de GNL.

Ingresos de exportaciones y plan de inversión

Desde la compañía petrolera estiman que el proyecto generará ingresos por exportaciones cercanas a u$s10.000 millones anuales durante 20 años, permitiendo fortalecer "significativamente" la balanza comercial y el ingreso de divisas para el país.

En cuanto al plan de inversiones, contempla un desembolso total estimado de u$s51.000 millones a lo largo de todo el proyecto. Estará enfocado en el desarrollo upstream y en la puesta en funcionamiento de dos unidades flotantes de licuefacción.

En el primer caso, las empresas desembolsarán unos u$s5.000 millones para el desarrollo de la fase inicial de exploración y la perforación de los pozos. El objetivo es alcanzar el nivel de producción para abastecer a plena capacidad ambas unidades de licuefacción.

En paralelo, iniciarán la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), que entrarán en funcionamiento en 2031. Para ello, prevén destinar u$s29.000 millones durante los próximos cinco años.

De ese monto, calculan invertir unos u$s24.000 millones para desarrollar infraestructura estratégica, que incluirá la construcción de complejos industriales, la instalación de ductos dedicados y de espacios portuarias y de las dos unidades FLNG.

YPF se convirtió en el vehículo elegido por el mercado para apostar al salto exportador de Vaca Muerta, en medio de un escenario global marcado por energía cara y mayor apetito por activos argentinos.

Empleo y crecimiento económico

En el comunicado, YPF informó que durante la etapa de construcción del proyecto se financiará "una parte sustancial de la inversión" bajo un esquema de Project Finance que involucrará a mercados internacionales, una de las soluciones más utilizadas a nivel mundial para grandes proyectos de infraestructura energética.

El mecanismo de financiamiento que utilizará Argentina LNG "estará respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores internacionales con calificación “investment grade”", señaló la compañía de mayoría estatal.

El proyecto contempla la generación de unos 20.000 puestos de trabajo anuales durante la etapa de construcción que se llevará a cabo entre 2026 y 2030. Se trata de empleos directos, indirectos e inducidos.

El pico de mayor actividad será en el tercer año. Para entonces, estiman alcanzar picos de hasta 40.000 trabajadores. En tanto que durante la fase de operación y a lo largo de toda su vida útil, el proyecto sostendrá "alrededor de 8.000 puestos de trabajo anuales".

La propuesta de adhesión al RIGI prevé una importante participación de proveedores nacionales a lo largo de la cadena de trabajo. Desde YPF estiman una contratación por u$s15.000 millones en bienes y servicios.

Respecto al impacto local, consideran que aportará al crecimiento de la industria local y el desarrollo de capacidades productivas asociadas al sector energético y, en especial, al desarrollo económico de Neuquén, Río Negro y "de toda la cadena de valor energética nacional".