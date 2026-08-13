La inflación volvió a superar el 2% en julio y ya acumula casi 20% en siete meses

Los incrementos más importantes estuvieron relacionados con las vacaciones de invierno, mientras que las prendas de vestir tuvieron una baja de 1,3%.

La inflación volvió a acelerarse en julio tras tres bajas consecutivas y superó la barrera psicológica del 2%. El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 2,1%, con un suba de 0,2 puntos porcentuales (p.p.), según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los incrementos más importantes estuvieron relacionados con las vacaciones de invierno, mientras que el único rubro que cayó fue prendas de vestir (-1,3%).