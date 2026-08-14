Diego Santilli y Luis Caputo viajan a Catamarca para firmar el convenio por el Acueducto Albigasta

El jefe de Gabinete y el ministro de Economía compartirán la agenda con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez. La obra demandará una inversión cercana a los $100.000 millones y beneficiará a más de 35.000 habitantes.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo , viajarán este viernes a Catamarca para mantener una reunión con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez , de Santiago del Estero. La actividad central será la firma del convenio que permitirá avanzar con la construcción del Acueducto Albigasta .

El encuentro debía realizarse la semana pasada, pero fue postergado debido al alerta meteorológica que afectaba a la región. Con una nueva fecha confirmada, los funcionarios nacionales arribarán este viernes 14 de agosto a la capital catamarqueña para desarrollar una agenda institucional junto a los dos mandatarios provinciales.

Según el cronograma previsto, las actividades comenzarán a las 10.30 en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) , donde se llevará adelante una reunión entre las autoridades nacionales y provinciales.

Una vez finalizado el encuentro, la comitiva se trasladará al patio del establecimiento para encabezar el acto de firma del convenio correspondiente al Acueducto Albigasta. Posteriormente, Santilli, Caputo, Jalil y Suárez brindarán una conferencia de prensa en el patio interno contiguo al edificio.

La visita se inscribe dentro de las negociaciones entre la Nación y las provincias por el desarrollo de obras de infraestructura y la distribución de recursos. En ese marco, también se encuentra en agenda la ejecución de trabajos sobre rutas nacionales y la cancelación de deudas recíprocas entre el Estado nacional y Catamarca.

Cómo será la obra del Acueducto Albigasta

El proyecto contempla la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra destinada a ampliar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones para la producción en localidades del este de Catamarca y de Santiago del Estero.

La infraestructura será financiada mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y requerirá una inversión estimada en $99.769 millones. De acuerdo con la planificación oficial, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses.

Los trabajos incluirán la construcción de dos plantas potabilizadoras y aproximadamente 50 kilómetros de acueductos. Una vez terminada, la red alcanzará a unos 35.900 habitantes de las dos provincias.

Además del abastecimiento domiciliario, el proyecto busca mejorar la disponibilidad de agua para productores de una región atravesada por dificultades estructurales para acceder al recurso. Por ese motivo, la obra es considerada estratégica por los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero.

La firma del convenio permitirá establecer las condiciones administrativas y financieras necesarias para avanzar con la ejecución. Las provincias deberán coordinar con el Gobierno nacional las distintas etapas de una obra que atravesará más de una jurisdicción.