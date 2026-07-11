Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 11 de julio

1: 3494

2: 5551

3: 4281

4: 7133

5: 2839

6: 6822

7: 4955

8: 5983

9: 9387

10: 3430

11: 4428

12: 0057

13: 3754

14: 0088

15: 5630

16: 5385

17: 3142

18: 1082

19: 8753

20: 4229

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).