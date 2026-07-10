El dólar blue se mantiene estable en una jornada con pocos movimientos por el día no laborable + Agregar ámbito en









El tipo de cambio registra movimientos acotados en el segmento paralelo, debido a que la falta de operaciones por el día no laborable en el tramo oficial representa la mayor parte del volumen cambiario.

¿A cuánto cotiza el dólar blue este viernes? Depositphotos

El feriado del 9 de julio y el día no laboral de esta jornada limitan los movimientos del dólar blue, que — si bien sigue vendiendóse en las cuevas de la city porteña relevadas por Ámbito —, suele operar en espejo a la rueda de los segmentos oficiales, y que hoy continúan cerrados.

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De esa manera, el tipo de cambio paralelo se ofrece a $1.510, por lo que en lo que en la semana bajó $5, equivalente a 0,3%, mismo porcentaje que en la medición mensual. Mientras tanto, el dólar cripto baja 0,4% en la operación diaria hasta los $1.555,75, según Bitso.

Por su parte, en el tramo de los dólares financierons la situación es mixta. En el caso del dólar MEP, se mantiene en $1.521,21, debido a que la bolsa local se encuentra cerrada. Mientras, en el caso del dólar Contado con Liquidación (CCL) sí cotiza, de hecho, registra una baja de 2,4% hasta los $1.561,81, pero lo hace sin una referencia local.

Los analistas esperan un incremento del dólar mayorista para los próximos meses. Depositphotos A cuánto cotiza el dólar oficial Mientras tanto, en el tramo oficial las cotizaciones se mantienen sin cambios. El dólar mayorista se vendió a $1.488 para la venta, y perdió $0,5 en la semana. Con respecto al techo de la banda, que se ubicó a $1.816,64, se posicionó a una distancia del 22,1%, la más alta en 11 ruedas.

Al mismo tiempo, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) retrocedió a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. En ese contexto, el dólar tarjeta se ubicó a $1.963. De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el minorista promedia los $1.513,22 para la venta.

Los contratos de futuros marcaron bajas de hasta el 0,3% en la jornada del miércoles para los tramos de 2026. El mercado estimó que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.498,5 para fines de julio y en torno a $1.645 sobre el cierre de diciembre. En total, se operaron unos u$s1.273 millones. Sin embargo, las estimaciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) reflejan un cambio de escenario. Los analistas proyectan un dólar mayorista promedio de $1.482 para julio, $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre, $1.589 en octubre, $1.621 en noviembre y $1.673 hacia diciembre, todas cifras superiores a las previstas un mes atrás.

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