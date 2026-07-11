Mientras el Gobierno promete una agenda financiera para el Congreso, aparecen los primeros rechazos a su adelanto de Presupuesto

La reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina y el “shutdown” del Poder Ejecutivo son los nuevos anuncios promovidos por Javier Milei para el Congreso . Ambas iniciativas, que implican la restricción del financiamiento del Tesoro y la inhibición de recursos a los organismos que utilizaron sus fondos disponibles, se conjugan para la finalidad del equilibrio fiscal que estructura la gestión de Casa Rosada. A estas dos iniciativas se suma un tercer pilar: el Presupuesto 2027.

El Gobierno dio a conocer la semana pasada un adelanto del proyecto que determinará las líneas de financiamiento del año electoral , y cuya fecha límite de presentación es el 15 de septiembre. En el documento publicado no se establecieron metas cuantitativas , sino que se insistió en ejes ya conocidos entre las prioridades de Milei. Así se habla de “la consolidación de la estabilidad macroeconómica , la reducción de la inflación”; “ una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”; “la recuperación de los salarios reales”; y que la “generación de empleo acompañaría el crecimiento de la actividad económica ”.

La presentación de la propuesta se enmarca en una renovada iniciativa parlamentaria del oficialismo, que convocó a una sesión en el Senado para la próxima semana ante el advenimiento del receso invernal. La Cámara alta podría darle media sanción al proyecto de “inviolabilidad de propiedad privada” . Por otro lado, resta conocer el destino de la modificación del régimen de Zonas Frías, el Súper RIGI (ambos aprobados en Diputados) y la reforma de la ley de sociedades (en debate en el Senado), todas propuestas marcadas como prioritarias por Casa Rosada y con impacto en el equilibrio fiscal y la atracción de capitales.

El primer anticipo del Presupuesto ya provocó reacción en Innovación Federal, uno de los bloques provincialistas aliados a La Libertad Avanza en Diputados. Según pudo conocer Ámbito, la primera percepción no fue positiva en el espacio que se referencia con los gobernadores de Salta y Misiones. Justamente, la cercanía con los mandatarios es uno de los principales desafíos de Casa Rosada de cara al segundo semestre, con el objetivo además de cerrar otro de sus pretensiones parlamentarias, esta vez ligada a la política: una reforma electoral que pueda evitar las PASO 2027.

" La consolidación fiscal recae fuertemente sobre las transferencias a provincias, la inversión en obra pública y las partidas de salud, educación y ciencia, comprometiendo la operatividad del Estado", analizaron desde la bancada en donde también no fue bien recibido el envío de "un adelanto presupuestario genérico" que limita "el debate profundo que le corresponde al Congreso de la Nación, buscando aprobar pautas generales sin el grado de detalle que exige la ley". A su vez, apuntaron que el desfasaje de las metas del Presupuesto 2026 con la actual coyuntura “genera dudas sobre la solidez de los cálculos de ingresos y gastos” que pueda presentar la gestión.

Los legisladores del peronismo consultados por este medio coincidieron con este último punto. El diputado Itaí Hagman opinó que “el adelanto del presupuesto que envió el Ejecutivo esta completamente desanclado de la realidad. Afirma que en el futuro el PBI crecerá anclado por la inversión, mientras los últimos datos muestran una reducción de la inversión de dos dígitos, la inversión pública está en mínimos históricos y el año pasado fuimos el último de la región en Inversión Extranjera”. “Habla de una evolución favorable del mercado de trabajo, mientras en el primer trimestre de este año aumentó la tasa de desempleo y se potenció el empeoramiento cualitativo de los puestos de trabajo, con el empleo registrado que sigue a la baja”, detalló Hagman, formado como economista.

El Gobierno busca sellar el apoyo de sus aliados para la agenda económica que promueve, de cara al segundo semestre. Senado

En ese sentido, apuntó que el proyecto “es otra más de las fantasías a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno”: “La realidad es que hoy las empresas argentinas no venden y las familias argentinas tienen que dedicar una porción récord al pago de los servicios públicos; trabajan más, ganan menos, y encima tienen la soga al cuello de deudas. No hay nada en este proyecto que permita avizorar un cambio en la tendencia, ya sea porque el dogmatismo libertario les hace creer que el mercado arreglará con su mano invisible, o lo que sería aún peor, porque ni siquiera les permite reconocer estos problemas”.

La percepción negativa coincide en los puntos señalados por el senador Fernando Salino, quien recuerda que en el Presupuesto 2026 la gestión apuntó “un 10,1% de inflación para todo el año y las predicciones más benignas, como las del FMI, hablan de más del 30% anual, por lo que esa estimación estuvo errada en un 300%". El representante puntano consideró que “la estabilidad macroecónomica no se logró, sino que está sostenida en no pagarle a las provincias, universidades y discapacitados" y expresó que la meta de “eliminar distorsiones y trabas es una prédica permanente del Ejecutivo”.

En cuanto a la proyección de aumentar las exportaciones, Salino -formado en Administración- planteó que la propuesta de la actual gestión no contempla que estas estén ligadas a la industria. “Ahí ingresa la variable del empleo, que a nosotros nos interesa y que el Estado no puede atender con estos criterios", sostuvo y agregó que “no se logra inversión pese a los distintos instrumentos y nuestra inversión neta está muy abajo de la inmensa mayoría de América Latina”. "No se comprende cómo va a generarse un aumento de la recaudación si las variables que son objetos de impuestos se caen todas", concluyó.