Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 7 de julio

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del martes 7 de julio.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Proncial, hoy martes 7 de julio
Nacional
- 1: 0564
- 2: 5594
- 3: 2934
- 4: 0765
- 5: 0733
- 6: 8361
- 7: 2659
- 8: 7722
- 9: 3373
- 10: 6496
- 11: 3445
- 12: 4726
- 13: 3510
- 14: 6794
- 15: 9006
- 16: 1685
- 17: 7637
- 18: 5983
- 19: 3906
- 20: 9062
Letras de la Nacional: IHKP
Provincial
- 1: 7957
- 2: 5930
- 3: 6269
- 4: 4311
- 5: 8560
- 6: 3971
- 7: 8640
- 8: 3261
- 9: 2101
- 10: 7231
- 11: 6649
- 12: 6851
- 13: 6636
- 14: 3746
- 15: 9050
- 16: 6607
- 17: 5335
- 18: 4995
- 19: 7126
- 20: 1462