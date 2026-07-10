Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 10 de julio

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.513,22 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 10 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.488.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 10 de julio El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 10 de julio El dólar CCL cotiza a $1.600,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.5%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 10 de julio El dólar MEP cotiza a $1.529,66 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 10 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 10 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.564,93, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 10 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s63.920, según Binance.