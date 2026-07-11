Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 11 de julio en el Mundial 2026

Quedó atrás la clasificación agónica de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta. Ahora, equipo que conduce Lionel Scaloni ultima detalles para enfrentarse a Suiza por los cuartos de final del torneo. De clasificar, será la tercera semifinal de una Copa del Mundo que dispute Lionel Messi,
"Cuti" Romero habló en la previa del partido contra Suiza
Cristian “Cuti” Romero palpitó el partido de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y advirtió que el conjunto europeo representará una prueba exigente para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
“Va a ser un partido muy duro y complicado. Suiza dominó todo el encuentro ante Colombia y tiene jugadores muy importantes, pero nosotros estamos preparados”, sostuvo el defensor. Romero aseguró que el plantel llega en buenas condiciones, aunque admitió que todavía existen aspectos por corregir. “Estamos bien, pero seguramente tenemos cosas que mejorar. Estamos a disposición del equipo para seguir corrigiendo y creciendo”, expresó.