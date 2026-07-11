Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 11 de julio en el Mundial 2026

La joven figura de Suiza que será baja contra la Argentina

Finalmente, Johan Manzambi, una de las grandes promesas de Suiza en el Mundial 2026, no podrá enfrentar a Argentina este sábado, por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en Kansas City.

El joven atacante del Friburgo sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el último entrenamiento previo al cruce de octavos frente a Colombia y no pudo estar en la histórica clasificación por penales del seleccionado helvético y ahora volverá a ver a sus compañeros desde afuera.

"No podrá jugar. lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible", confirmó Yakín, quien admitió que es un duro golpe para el equipo. "Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible", agregó el DT helvético.

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