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11 de julio 2026 - 09:04

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 11 de julio en el Mundial 2026

Ambos equipos volverán a verse las caras en un Mundial por primera vez desde 2014.

Ambos equipos volverán a verse las caras en un Mundial por primera vez desde 2014.

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La "Albiceleste" llega tras vencer 3-2 a Egipto en un partido para el recuerdo. Por su parte, Suiza llega luego de imponerse en los penales contra Colombia.

Quedó atrás la clasificación agónica de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta. Ahora, equipo que conduce Lionel Scaloni ultima detalles para enfrentarse a Suiza por los cuartos de final del torneo. De clasificar, será la tercera semifinal de una Copa del Mundo que dispute Lionel Messi,

La parada, sin embargo, no será nada fácil. Los actuales campeones del Mundo deberán enfrentarse ante Suiza que sorprendió y eliminó a Colombia al imponerse 4-3 en la definición por penales después de igualar 0-0 durante los 120 minutos, en un nuevo recordatorio de que ningún partido en este torneo será sencillo. El encuentro por los cuartos de final se disputará el sábado 11 de julio, a las 22hs (hora argentina), en Kansas City.

En la previa, Scaloni mantiene el suspenso sobre la formación. Durante la práctica del viernes, que permitió el acceso a la prensa al Compass Minerals Center, el DT no dio señales definitivas sobre los 11 a parar en cancha este sábado por la noche, aunque sí algunos indicios sobre la idea que analiza el cuerpo técnico de cara al cruce con los suizos. Una de las alternativas que evalúa el entrenador campeón del mundo es sostener el mismo once que comenzó el partido frente a Egipto, una decisión poco habitual en el ciclo de la Scaloneta y que todavía no está confirmada.

"Cuti" Romero habló en la previa del partido contra Suiza

Cristian “Cuti” Romero palpitó el partido de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y advirtió que el conjunto europeo representará una prueba exigente para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Va a ser un partido muy duro y complicado. Suiza dominó todo el encuentro ante Colombia y tiene jugadores muy importantes, pero nosotros estamos preparados”, sostuvo el defensor. Romero aseguró que el plantel llega en buenas condiciones, aunque admitió que todavía existen aspectos por corregir. “Estamos bien, pero seguramente tenemos cosas que mejorar. Estamos a disposición del equipo para seguir corrigiendo y creciendo”, expresó.

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La joven figura de Suiza que será baja contra la Argentina

Finalmente, Johan Manzambi, una de las grandes promesas de Suiza en el Mundial 2026, no podrá enfrentar a Argentina este sábado, por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en Kansas City.

El joven atacante del Friburgo sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el último entrenamiento previo al cruce de octavos frente a Colombia y no pudo estar en la histórica clasificación por penales del seleccionado helvético y ahora volverá a ver a sus compañeros desde afuera.

"No podrá jugar. lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible", confirmó Yakín, quien admitió que es un duro golpe para el equipo. "Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible", agregó el DT helvético.

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Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, TV y formaciones

La Selección argentina enfrentará al conjunto europeo por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Todos los detalles del partido.

La Selección argentina jugará ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de avanzar a las semifinales del torneo. La Albiceleste viene de superar a Egipto en octavos, mientras que el equipo europeo eliminó a Colombia por penales y llega invicto al duelo.

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Argentina vs. Suiza ya tiene árbitro: la FIFA designó a un juez europeo para los cuartos de final

En contramano de lo que venía haciendo a nivel designaciones, la FIFA decidió que para el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 un árbitro europeo dirigía el partido entre Argentina y Suiza.

El portugués João Pinheiro fue elegido por la FIFA como el árbitro para el duelo entre la Selección Argentina y Suiza, este sábado desde las 22 en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. El juez ya dirigió a los europeos en la fase de grupos, pero será la primera vez que lo haga con el seleccionado "albiceleste".

De esta manera, luego del triunfo con polémica de la Argentina ante Egipto, la FIFA eligió a un árbitro europeo para el partido que está involucrado un equipo de la UEFA.

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