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16 de mayo 2026 - 08:58

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 16 de mayo

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 16 de mayo

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 15 de mayo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 1213
  • 2: 5235
  • 3: 8806
  • 4: 4932
  • 5: 9228
  • 6: 7143
  • 7: 5734
  • 8: 6443
  • 9: 5497
  • 10: 7633
  • 11: 0529
  • 12: 7459
  • 13: 6038
  • 14: 9683
  • 15: 9694
  • 16: 6585
  • 17: 3059
  • 18: 1697
  • 19: 5225
  • 20: 5819

Letras de la Nacional: OJWY

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 8861
  • 2: 6552
  • 3: 0472
  • 4: 7881
  • 5: 9832
  • 6: 9078
  • 7: 1768
  • 8: 7918
  • 9: 4542
  • 10: 9049
  • 11: 6413
  • 12: 0305
  • 13: 0781
  • 14: 7111
  • 15: 2169
  • 16: 9723
  • 17: 9589
  • 18: 5619
  • 19: 3788
  • 20: 2889

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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