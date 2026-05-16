Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 16 de mayo

QConocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 16 de mayo.

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 8861

2: 6552

3: 0472

4: 7881

5: 9832

6: 9078

7: 1768

8: 7918

9: 4542

10: 9049

11: 6413

12: 0305

13: 0781

14: 7111

15: 2169

16: 9723

17: 9589

18: 5619

19: 3788

20: 2889

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.