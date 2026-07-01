Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 1 de julio

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del miércoles 1 de julio.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 1 de julio
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 0459
- 2: 0915
- 3: 1250
- 4: 8533
- 5: 1572
- 6: 8891
- 7: 7566
- 8: 4640
- 9: 9265
- 10: 7135
- 11: 8010
- 12: 9966
- 13: 9280
- 14: 8631
- 15: 1036
- 16: 0529
- 17: 9068
- 18: 2022
- 19: 5486
- 20: 5112
Letras de la Nacional: FLSS
Provincial
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 8806
- 2: 0431
- 3: 8144
- 4: 7683
- 5: 5476
- 6: 4101
- 7: 7204
- 8: 4149
- 9: 7013
- 10: 3588
- 11: 4713
- 12: 3091
- 13: 4552
- 14: 2224
- 15: 6031
- 16: 2760
- 17: 6212
- 18: 2636
- 19: 3547
- 20: 4566