Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 1 de julio

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 1 de julio

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 0459

2: 0915

3: 1250

4: 8533

5: 1572

6: 8891

7: 7566

8: 4640

9: 9265

10: 7135

11: 8010

12: 9966

13: 9280

14: 8631

15: 1036

16: 0529

17: 9068

18: 2022

19: 5486

20: 5112

Letras de la Nacional: FLSS

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron: