El BCRA volvió a comprar con fuerza: sumó u$s100 millones, máximo en casi un mes

Las reservas brutas subieron otros u$s233 millones y acumularon una mejora de u$s3.364 millones desde el cierre de junio.

El BCRA aceleró las compras en el mercado oficial y las reservas extendieron la recuperación por encima de los u$s48.000 millones, mientras el mercado siguió atento a la oferta de cobertura en futuros y dólar linked.

El Banco Central (BCRA) volvió a tomar más protagonismo este viernes 3 de julio en el mercado oficial de cambios. En concreto, la autoridad monetaria compró u$s100 millones, el monto diario más alto en casi un mes, y elevó el saldo comprador de julio a u$s150 millones.

De esta manera, las compras netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.325 millones, por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas. Además, la intervención representó el 13% del volumen operado , que alcanzó u$s794 millones, una participación sensiblemente mayor a la observada en las ruedas previas.

En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s233 millones y finalizaron en u$s48.237 millones. Así, el stock acumuló una mejora de u$s3.364 millones desde el cierre de junio , en parte por los movimientos habituales de inicios de mes (que compensan las bajas de fin de mes), pero también por efecto cotizaciones y las compras en el MLC.

La suba diaria contó con un aporte positivo de valuación. El oro avanzó 1,5% y habría sumado cerca de u$s100 millones al valor contable de las tenencias del Central . A su vez, el euro y la libra mostraron variaciones marginales positivas frente al dólar, mientras que el yuan se apreció 0,12% y el yen se depreció 0,23%.

De todos modos, el mercado sigue mirando la calidad de la recomposición. En la rueda previa, Portfolio Personal Inversiones (PPI) había señalado que una parte relevante del salto de reservas no se explicaba por compras del BCRA ni por valuación, sino posiblemente por movimientos de encajes o desembolsos de organismos . Por lo tanto, la evolución de las reservas netas seguirá siendo clave para evaluar si la mejora del stock bruto se sostiene.

El oficial quedó casi estable, pero el CCL volvió a subir

En el frente cambiario, el dólar mayorista cerró prácticamente estable, con una suba marginal de 0,03%, hasta $1.488,5 para la venta. Así, la cotización quedó 15,61% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.742,24.

En paralelo, el canje se ubicó en 4,67%, una referencia que el mercado sigue de cerca porque refleja el costo implícito de dolarizar carteras a través de activos locales.

Futuros, tasas y señales de mercado

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Julio y agosto retrocedieron 0,23%, septiembre cayó 0,26% y diciembre bajó 0,18%. Así, las tasas implícitas quedaron en 1,17% mensual para julio, equivalente a 14,01% anualizado, y en 1,49% para agosto, o 17,87% anualizado.

Aunque el volumen operado en futuros bajó de u$s1.629 millones a u$s1.413 millones, el interés abierto volvió a crecer, de u$s3.503 millones a u$s3.622 millones. Por lo tanto, la señal de cobertura siguió presente, aun con menor operatoria diaria.

En pesos, la TAMAR bajó de 22,69% a 22,13%, mientras que la BADLAR subió de 21% a 21,31%. En este marco, la evolución de las tasas seguirá siendo relevante para medir el atractivo del carry trade frente a una mayor oferta de cobertura cambiaria.

El BCRA refinanció deuda por u$s6.000 millones

A su vez, el BCRA anunció la refinanciación de todos los vencimientos de REPO previstos para 2026 y 2027. La autoridad monetaria canceló operaciones vigentes por u$s6.000 millones y suscribió una nueva línea por el mismo monto con diez bancos internacionales, con vencimiento en septiembre de 2028.

Según el organismo, la operación mejora el perfil de liquidez en moneda extranjera y aporta previsibilidad al flujo de divisas. Además, el nuevo REPO se pactó a una tasa equivalente a SOFR más 4%, hoy cercana al 7,6%, y fue instrumentado con Bonares de la cartera del BCRA como colateral.

Así, el cierre de la semana dejó una señal más favorable para el frente financiero: el BCRA compró más, las reservas siguieron recuperándose y el perfil de vencimientos en moneda extranjera se estiró. Sin embargo, el mercado seguirá atento a si la oferta oficial de cobertura en futuros y dólar linked alcanza para contener la presión cambiaria sin comprometer más reservas netas.