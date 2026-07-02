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2 de julio 2026 - 11:47

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 2 de julio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del último entrenamiento de la Selección argentina en Miami, previo al duelo con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del último entrenamiento de la Selección argentina en Miami, previo al duelo con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

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La Albiceleste tendrá este jueves su último entrenamiento antes de enfrentar a Cabo Verde. Lionel Scaloni hablará con la prensa y definirá el equipo.

La Selección argentina continúa con la puesta a punto en Miami de cara al cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El plantel volverá a entrenarse este jueves en el predio del Inter Miami, en una práctica clave para que Lionel Scaloni termine de definir el equipo que buscará el pase a los octavos de final.

Antes del entrenamiento, el entrenador brindará una conferencia de prensa acompañado por uno de sus futbolistas. Se espera que el DT despeje algunas incógnitas sobre el estado del plantel y el posible once inicial, aunque, como es habitual, no confirmaría la formación. Mientras tanto, Cristian "Cuti" Romero trabajó a la par de sus compañeros y todo indica que será titular.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. La Albiceleste buscará avanzar a los octavos de final en un duelo que marcará el inicio de la etapa de eliminación directa para el vigente campeón del mundo.

Qué tiene que pasar para que Argentina y Brasil se enfrenten en el Mundial 2026

Brasil ganó este lunes ante Japón y accedió a los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarelha espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega, en una llave en la que también está Argentina. Cuándo podrían cruzarse.

La Albiceleste aseguró el primer lugar del Grupo J luego de lograr un puntaje perfecto. La Canarinha comenzó la etapa de eliminación directa con un sufrido triunfo ante los asiáticos por 2 a 1. Si ambos mantienen el paso ganador, podrían verse las caras en una hipotética semifinal.

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Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: día, horario, dónde se juega, estadio y TV

La Selección argentina afrontará este viernes 3 de julio su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026, cuando se mida ante Cabo Verde por los 16avos de final. El encuentro comenzará a las 19 (hora argentina) y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en la defensa del título.

Después de completar una fase de grupos perfecta, con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania, la "Albiceleste" llega como una de las candidatas al título. Enfrente estará una selección que se convirtió en la gran sorpresa del campeonato y que intentará seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

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Los números de Cabo Verde en el Mundial 2026: así juega la revelación de la Copa y rival de Argentina

Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final del Mundial 2026.

La selección africana fue la gran revelación del torneo: logró avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria tras empatar sus tres partidos del Grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita.

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FIFA publicó su ranking de arqueros: Vozinha, de Cabo Verde, está entre los mejores

La FIFA actualizó sus Power Rankings del Mundial 2026 y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Vozinha, arquero de Cabo Verde.

El capitán apareció entre los mejores rendimientos de la Copa del Mundo gracias a su desempeño durante la fase de grupos, en la que fue determinante para que su equipo consiguiera una clasificación histórica a los 16avos de final.

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Mauricio Pochettino fue tajante tras el triunfo de EEUU: "Soy 200% argentino"

Mauricio Pochettino condujo a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, pero la clasificación quedó en un segundo plano durante la conferencia de prensa. El entrenador nacido en Santa Fe sorprendió a todos al reafirmar su identidad argentina con una frase contundente:Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%”.

El técnico fue consultado sobre si el recorrido al frente del seleccionado estadounidense lo hacía sentir parte del país que representa en el Mundial. Lejos de esquivar la pregunta, respondió con firmeza y explicó que su compromiso con el proyecto deportivo no modifica el vínculo con su lugar de origen. Pochettino dejó en claro que una cosa es su trabajo y otra muy distinta su identidad.

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Cabo Verde, la revelación del 1% que busca el golpe histórico ante Argentina en el Mundial 2026

Por Gabriel Matera

Cuando comenzaron a circular las primeras proyecciones del Mundial 2026, Cabo Verde aparecía con apenas un 1% de probabilidades de avanzar a los octavos de final. Era, para casi todos, una selección destinada a cumplir el papel de invitada en su primera participación en una Copa del Mundo. Pero el fútbol suele desafiar la lógica, como ocurrió día atrás con Paraguay cuando eliminó a Alemania. Y ahora, después de convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo, el pequeño archipiélago africano se prepara para enfrentar a la Selección argentina de Lionel Messi en un duelo que, inevitablemente, remite a la vieja metáfora de David contra Goliat. Aunque los caboverdianos prefieren contar otra historia.

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Cabo Verde, la isla que desafió la lógica y se convirtió en la gran sorpresa del Mundial 2026

Por Martina Duce

Hubo un tiempo en que Cabo Verde aparecía apenas como una línea perdida en el mapa del fútbol africano. Era un equipo de un país pequeño, nacido en un archipiélago de poco más de 500.000 habitantes, sin tradición mundialista y lejos de los grandes escenarios donde históricamente se escribieron las grandes historias del fútbol.

Pero el Mundial 2026 terminó de cambiar esa percepción. Tras un debut histórico con empate ante España y otro punto valioso frente a Uruguay, Cabo Verde dio el paso definitivo: clasificó a los 16avos de final de la Copa del Mundo, consolidando un proceso que lleva años de trabajo silencioso y planificación, y confirmando que vino a la Copa del Mundo con una identidad definida, una estructura consolidada y un grupo de futbolistas preparados para competir.

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Video: Messi se rió a carcajadas al ver lo que la seguridad encontró en la valija del Cuti Romero

Lionel Messi protagonizó un momento de distensión y risas junto a la Selección argentina en la previa del partido por los 16avos de final del Mundial 2026, luego de que la seguridad del aeropuerto en Miami detectara un objeto inesperado en la valija de Cristian “Cuti” Romero.

Todo ocurrió durante el control de equipaje de la delegación argentina, cuando una de las agentes de seguridad observó algo llamativo en el escáner de la valija del defensor del Tottenham. Ante la duda, decidió abrirla para revisar su contenido en detalle.

Al inspeccionar el equipaje, la seguridad encontró un gran encendedor de chispa, lo que generó sorpresa entre los presentes y provocó la reacción inmediata de Messi, que estalló de risa junto al resto del plantel, en un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cómo ver el Mundial 2026 en Argentina: qué canal transmite cada partido y cómo seguir a la Selección

La Selección argentina se enfrentará a Jordania el viernes a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Argentina clasificó a 16avos de final del Mundial 2026 y se enfrentará con Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido definirá un lugar en los octavos, donde espera el ganador del duelo entre Australia y Egipto.

La transmisión estará repartida entre señales abiertas, canales deportivos y servicios de streaming, aunque habrá una única plataforma que contará con la totalidad del torneo. A continuación, conocé los detalles.

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Arde la tabla de goleadores del Mundial de 2026: quiénes son los máximos artilleros del torneo

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 empieza a tomar forma mientras avanza la fase de eliminación directa. Con los primeros cruces de 16avos ya disputados, Lionel Messi y Kylian Mbappé continúan en lo más alto de la tabla de goleadores con seis tantos cada uno.

A sus 39 años, el capitán de la Selección argentina continúa siendo una de las grandes figuras del torneo y buscará ampliar su cuenta cuando la Albiceleste enfrente a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final. Del otro lado, Mbappé también sigue en carrera luego de que Francia goleara a Suecia y avanzara a la siguiente instancia, donde se medirá con Paraguay.

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Lionel Scaloni define este jueves el once titular ante Cabo Verde: cuáles son las incógnitas

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa este jueves a las 15.45 hora argentina.

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Comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya empieza a diagramar el equipo que enfrentará este viernes a las 19a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium. La principal duda del cuerpo técnico era Cristian Romero, que se recuperaba del golpe sufrido en fase de grupos contra Austria, pero esta semana ya completó los tres entrenamientos a la par del grupo y podría volver como titular en la zaga central.

Este miércoles, el plantel partió rumbo a Miami. A las 15:45 hora argentina del jueves Scaloni hablará en conferencia de prensa junto a un jugador y luego de eso comenzará el último entrenamiento antes del partido del viernes en el predio Florida Blue de Inter Miami. Esa práctica será clave para que el cuerpo técnico defina el equipo titular que formará ante Cabo Verde.

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