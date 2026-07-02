Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 2 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina continúa con la puesta a punto en Miami de cara al cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El plantel volverá a entrenarse este jueves en el predio del Inter Miami, en una práctica clave para que Lionel Scaloni termine de definir el equipo que buscará el pase a los octavos de final.
Qué tiene que pasar para que Argentina y Brasil se enfrenten en el Mundial 2026
Brasil ganó este lunes ante Japón y accedió a los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarelha espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega, en una llave en la que también está Argentina. Cuándo podrían cruzarse.
La Albiceleste aseguró el primer lugar del Grupo J luego de lograr un puntaje perfecto. La Canarinha comenzó la etapa de eliminación directa con un sufrido triunfo ante los asiáticos por 2 a 1. Si ambos mantienen el paso ganador, podrían verse las caras en una hipotética semifinal.