Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 2 de julio en el Mundial 2026

Qué tiene que pasar para que Argentina y Brasil se enfrenten en el Mundial 2026

Brasil ganó este lunes ante Japón y accedió a los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarelha espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega, en una llave en la que también está Argentina. Cuándo podrían cruzarse.

La Albiceleste aseguró el primer lugar del Grupo J luego de lograr un puntaje perfecto. La Canarinha comenzó la etapa de eliminación directa con un sufrido triunfo ante los asiáticos por 2 a 1. Si ambos mantienen el paso ganador, podrían verse las caras en una hipotética semifinal.

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