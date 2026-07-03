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3 de julio 2026 - 09:28

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 3 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista pausó este jueves su racha alcista y cerró a $1.488 para la venta, en un jornada donde las reservas del BCRA subieron por encima de los u$s48.000 millones. Los bonos en dólares cotizaron al alza en la segunda rueda de julio, mientras el riesgo país medido por el J.P. Morgan bajó -1,43% y cerró 415 puntos básicos. De esta forma, se acerca a su nivel más bajo desde fines de abril del 2018. Por su parte, los ADRs rebotan hasta 4%.

Salarios, trabajo híbrido e inteligencia artificial: cómo planifican las empresas en 2026

Un relevamiento sobre 413 empresas muestra que los presupuestos salariales varían del 23% al 30% según el sector. En la nota, el detalle sobre el estado del trabajo híbrido, el uso de IA en recursos humanos y el pago del aguinaldo.

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Con cuestionamientos a dos extitulares del BCRA, Javier Milei defendió su proyecto para modificar la Carta Orgánica

El Presidente respondió a las críticas de Mercedes Marcó del Pont y Miguel Pesce, y calificó la reforma de 2012 como una "declaración de ignorancia".

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 3 de julio

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La recuperación no llega a los barrios populares: se reducen alimentos para llegar a fin de mes y crece la deuda

La variable de ajuste en los sectores más bajos continúa siendo la reducción de porciones y/o la supresión involuntaria de comidas. Asimismo, saldar deudas crece como una prioridad de las familias.

Por Erika Cabrera

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Actividad económica: los adelantos de mayo vaticinan una mejora, pero con señales negativas sobre la demanda interna

Tras la caída de abril, la economía habría repuntado en mayo, con un importante aporte del agro, la energía y la construcción. Aun así, preocupa el nivel de los salarios y el crédito privado.

Por Santiago Reina

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Lo que se dice en las mesas: Javier y Karina ya se ven otros 4 años en el sillón de Rivadavia, el mercado aún no

En las mesas se comenta que el mercado tienen dudas sobre la reelección de Milei. Consideran muy prematuro tomar posiciones al respecto.

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El futuro del plan económico: tras un primer semestre con mejoras en el frente externo, la city advierte nuevos riesgos

A pesar de las recientes noticias financieras favorables, el Gobierno deberá afrontar serios desafíos para llegar con aire a un 2027 con altos vencimientos de deuda y volatilidad electoral.

Por Solange Rial

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