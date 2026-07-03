Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 3 de julio

El dólar oficial mayorista pausó este jueves su racha alcista y cerró a $1.488 para la venta, en un jornada donde las reservas del BCRA subieron por encima de los u$s48.000 millones. Los bonos en dólares cotizaron al alza en la segunda rueda de julio, mientras el riesgo país medido por el J.P. Morgan bajó -1,43% y cerró 415 puntos básicos. De esta forma, se acerca a su nivel más bajo desde fines de abril del 2018. Por su parte, los ADRs rebotan hasta 4%.