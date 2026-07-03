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3 de julio 2026 - 09:25

El dólar se mantiene en su pico anual y el BCRA ralentiza su ritmo de compras

Este jueves, el tipo de cambio oficial pausó su racha alcista, aunque la variante minorista se consolidó por encima de los $1.500. Con el correr del segundo semestre, se sentirá la merma en la oferta de divisas.

El dólar se consolida en torno a los $1.500.

El dólar se consolida en torno a los $1.500.

El dólar oficial pausó este jueves su racha alcista, aunque se consolida en la zona de $1.500 y se mantiene en su pico de 2026. Mientras tanto, el Banco Central ralentiza su ritmo de compra de divisas, aunque las reservas crecieron y volvieron a superar los u$s48.000 millones. La city evalúa cómo continuará la tendencia en los próximos meses.

La tendencia alcista del tipo de cambio se observa desde junio, luego de varios meses de estabilidad o retroceso. El mes pasado, repuntó más de 5% y terminó en máximos del año.

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Este jueves, el dólar mayorista bajó 0,1% a $1.488 para la venta. Pese al leve retroceso en ese segmento, el tipo de cambio minorista avanzó a $1.512,64 en el promedio de las entidades que informa el BCRA.

En los mercados financieros, el contado con liquidación (CCL) subió 0,5% hasta los $1.575,46 y el dólar MEP avanzó 0,6% a $1.529,77. En tanto, el blue se mantuvo estable a $1.525.

Dólar, reservas y perspectivas

El BCRA mantuvo un ritmo muy moderado de compra de dólares en el mercado oficial. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s25 millones, por lo cual las compras netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.215 millones. Sin embargo, el dato más relevante de la rueda volvió a estar en las reservas internacionales brutas, que alcanzaron máximos de un mes.

El stock subió u$s948 millones y finalizó en u$s48.004 millones, por lo que volvió a superar el umbral de los u$s48.000 millones, algo que no ocurría desde el 4 de junio. Además, en las dos primeras jornadas de julio, las reservas acumularon una mejora de u$s3.131 millones, después de la fuerte caída contable registrada en el cierre de junio.

Lo cierto es que la city monitorea con atención la tendencia a futuro, con el foco puesto en la oferta de divisas que tenderá a reducirse a medida que avance el segundo semestre y termine de quedar atrás la liquidación de la cosecha gruesa. Si bien no se esperan grandes sobresaltos cambiarios, sí se prevé un impulso alcista más claro.

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