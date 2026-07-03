El dólar se mantiene en su pico anual y el BCRA ralentiza su ritmo de compras + Agregar ámbito en









Este jueves, el tipo de cambio oficial pausó su racha alcista, aunque la variante minorista se consolidó por encima de los $1.500. Con el correr del segundo semestre, se sentirá la merma en la oferta de divisas.

El dólar se consolida en torno a los $1.500.

El dólar oficial pausó este jueves su racha alcista, aunque se consolida en la zona de $1.500 y se mantiene en su pico de 2026. Mientras tanto, el Banco Central ralentiza su ritmo de compra de divisas, aunque las reservas crecieron y volvieron a superar los u$s48.000 millones. La city evalúa cómo continuará la tendencia en los próximos meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La tendencia alcista del tipo de cambio se observa desde junio, luego de varios meses de estabilidad o retroceso. El mes pasado, repuntó más de 5% y terminó en máximos del año.

Este jueves, el dólar mayorista bajó 0,1% a $1.488 para la venta. Pese al leve retroceso en ese segmento, el tipo de cambio minorista avanzó a $1.512,64 en el promedio de las entidades que informa el BCRA.

En los mercados financieros, el contado con liquidación (CCL) subió 0,5% hasta los $1.575,46 y el dólar MEP avanzó 0,6% a $1.529,77. En tanto, el blue se mantuvo estable a $1.525.

Dólar, reservas y perspectivas El BCRA mantuvo un ritmo muy moderado de compra de dólares en el mercado oficial. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s25 millones, por lo cual las compras netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.215 millones. Sin embargo, el dato más relevante de la rueda volvió a estar en las reservas internacionales brutas, que alcanzaron máximos de un mes.

El stock subió u$s948 millones y finalizó en u$s48.004 millones, por lo que volvió a superar el umbral de los u$s48.000 millones, algo que no ocurría desde el 4 de junio. Además, en las dos primeras jornadas de julio, las reservas acumularon una mejora de u$s3.131 millones, después de la fuerte caída contable registrada en el cierre de junio. Lo cierto es que la city monitorea con atención la tendencia a futuro, con el foco puesto en la oferta de divisas que tenderá a reducirse a medida que avance el segundo semestre y termine de quedar atrás la liquidación de la cosecha gruesa. Si bien no se esperan grandes sobresaltos cambiarios, sí se prevé un impulso alcista más claro.

Temas Dólar

BCRA