Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 25 de julio

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 25 de julio.
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 1273
- 2: 4847
- 3: 6170
- 4: 6430
- 5: 0397
- 6: 6964
- 7: 4597
- 8: 7726
- 9: 0135
- 10: 7702
- 11: 4607
- 12: 2229
- 13: 3253
- 14: 6069
- 15: 6967
- 16: 2410
- 17: 6200
- 18: 0506
- 19: 7715
- 20: 0167
Letras de la Nacional: GJXZ
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7374
- 2: 8615
- 3: 6692
- 4: 8039
- 5: 6758
- 6: 5211
- 7: 4601
- 8: 6370
- 9: 0428
- 10: 3247
- 11: 6451
- 12: 3020
- 13: 8090
- 14: 8476
- 15: 6951
- 16: 6534
- 17: 7947
- 18: 0118
- 19: 6220
- 20: 3045
¿Qué significan los números en la Quiniela?
- 00 Huevos
- 01 Agua
- 02 Niño
- 03 San Cono
- 04 La Cama
- 05 Gato
- 06 Perro
- 07 Revolver
- 08 Incendio
- 09 Arroyo
- 10 La leche
- 11 Palito
- 12 Soldado
- 13 La yeta
- 14 Borracho
- 15 Niña bonita
- 16 Anillo
- 17 Desgracia
- 18 Sangre
- 19 Pescado
- 20 La fiesta.
- 21 La mujer
- 22 El loco
- 23 Mariposa
- 24 Caballo
- 25 Gallina
- 26 La misa
- 27 El peine
- 28 El cerro
- 29 San Pedro
- 30 Santa Rosa
- 31 La luz
- 32 Dinero
- 33 Cristo
- 34 Cabeza
- 35 Pajarito
- 36 Manteca
- 37 Dentista
- 38 Aceite
- 39 Lluvia
- 40 Cura
- 41 Cucho
- 42 Zapatilla
- 43 Balcón
- 44 La cárcel
- 45 El vino
- 46 Tomates
- 47 Muerto
- 48 Muerto habla
- 49 La carne
- 50 El pan
- 51 Serrucho
- 52 Madre
- 53 El barco
- 54 La vaca
- 55 Los gallegos
- 56 La caída
- 57 Jorobado
- 58 Ahogado
- 59 Planta
- 60 Virgen
- 61 Escopeta
- 62 Inundación
- 63 Casamiento
- 64 Llanto
- 65 Cazador
- 66 Lombrices
- 67 Víbora
- 68 Sobrinos
- 69 Vicios
- 70 Muerto sueño
- 71 Excrementos
- 72 Sorpresa
- 73 Hospital
- 74 Negros
- 75 Payaso
- 76 Llamas
- 77 Las piernas
- 78 Ramera
- 79 Ladrón
- 80 La bocha
- 81 Flores
- 82 Pelea
- 83 Mal tiempo
- 84 Iglesia
- 85 Linterna
- 86 Humo
- 87 Piojos
- 88 El Papa
- 89 La rata
- 90 El miedo
- 91 Excusado
- 92 Médico
- 93 Enamorado
- 94 Cementerio
- 95 Anteojos
- 96 Marido
- 97 La mesa
- 98 Lavandera
- 99 Hermanos
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.