Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 25 de julio

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 25 de julio.

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7374

2: 8615

3: 6692

4: 8039

5: 6758

6: 5211

7: 4601

8: 6370

9: 0428

10: 3247

11: 6451

12: 3020

13: 8090

14: 8476

15: 6951

16: 6534

17: 7947

18: 0118

19: 6220

20: 3045

¿Qué significan los números en la Quiniela?

00 Huevos

01 Agua

02 Niño

03 San Cono

04 La Cama

05 Gato

06 Perro

07 Revolver

08 Incendio

09 Arroyo

10 La leche

11 Palito

12 Soldado

13 La yeta

14 Borracho

15 Niña bonita

16 Anillo

17 Desgracia

18 Sangre

19 Pescado

20 La fiesta.

21 La mujer

22 El loco

23 Mariposa

24 Caballo

25 Gallina

26 La misa

27 El peine

28 El cerro

29 San Pedro

30 Santa Rosa

31 La luz

32 Dinero

33 Cristo

34 Cabeza

35 Pajarito

36 Manteca

37 Dentista

38 Aceite

39 Lluvia

40 Cura

41 Cucho

42 Zapatilla

43 Balcón

44 La cárcel

45 El vino

46 Tomates

47 Muerto

48 Muerto habla

49 La carne

50 El pan

51 Serrucho

52 Madre

53 El barco

54 La vaca

55 Los gallegos

56 La caída

57 Jorobado

58 Ahogado

59 Planta

60 Virgen

61 Escopeta

62 Inundación

63 Casamiento

64 Llanto

65 Cazador

66 Lombrices

67 Víbora

68 Sobrinos

69 Vicios

70 Muerto sueño

71 Excrementos

72 Sorpresa

73 Hospital

74 Negros

75 Payaso

76 Llamas

77 Las piernas

78 Ramera

79 Ladrón

80 La bocha

81 Flores

82 Pelea

83 Mal tiempo

84 Iglesia

85 Linterna

86 Humo

87 Piojos

88 El Papa

89 La rata

90 El miedo

91 Excusado

92 Médico

93 Enamorado

94 Cementerio

95 Anteojos

96 Marido

97 La mesa

98 Lavandera

99 Hermanos

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.