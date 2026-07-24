Tarjetas de débito y crédito en dólares: cómo habilitarlas para uso internacional

Antes de salir del país conviene revisar la configuración bancaria para evitar rechazos, bloqueos y otros inconvenientes durante la estadía.

Una revisión previa de la configuración bancaria puede evitar inconvenientes durante un viaje al exterior.

Viajar al exterior implica mucho más que organizar el itinerario o preparar el equipaje. También es fundamental verificar que los medios de pago funcionen correctamente una vez que se cruza la frontera, ya que un simple detalle de configuración puede impedir realizar compras o retirar dinero.

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En la actualidad, la mayoría de los bancos argentinos permite gestionar estos trámites de forma digital desde el home banking o la aplicación móvil. Sin embargo, las opciones disponibles pueden variar según la entidad y el tipo de tarjeta contratada.

Realizar estas verificaciones con algunos días de anticipación ayuda a reducir imprevistos. Además, permite confirmar que las tarjetas estén preparadas para operar en el exterior y que los límites disponibles sean compatibles con los gastos previstos durante el viaje.

Planificar el uso de los medios de pago forma parte de los preparativos recomendados para viajar con mayor tranquilidad.

Uno de los primeros pasos consiste en ingresar al home banking o a la aplicación del banco para comprobar si es necesario realizar un aviso de viaje . Aunque varias entidades ya no exigen este trámite gracias a sus sistemas de detección de operaciones, otras todavía solicitan informar el destino y las fechas de permanencia en el exterior para disminuir el riesgo de bloqueos preventivos.

En caso de que la entidad mantenga este requisito, el procedimiento suele completarse en pocos minutos. Generalmente alcanza con indicar los países que se visitarán y el período aproximado del viaje.

Otro punto importante es revisar la configuración de la tarjeta de débito. Los bancos permiten definir desde qué cuenta se debitarán las compras realizadas en moneda extranjera cuando el cliente posee cajas de ahorro en distintas divisas.

Si el usuario cuenta con una caja de ahorro en dólares y dispone de saldo suficiente, puede seleccionar esa cuenta para que los consumos se descuenten directamente desde allí. En caso contrario, el débito se realizará según las condiciones previstas por la entidad financiera y la normativa vigente.

También resulta recomendable verificar que las tarjetas no estén próximas a vencer y confirmar que el chip y la banda magnética funcionen correctamente. Aunque los pagos sin contacto ganan terreno en muchos países, todavía existen comercios y cajeros automáticos que emplean distintos sistemas de lectura.

Las entidades financieras ofrecen herramientas digitales para gestionar distintas opciones antes de salir del país. Magnific

Ajuste de límites de consumo, alertas de seguridad y servicios adicionales

Antes de viajar también conviene revisar los límites de compra y extracción asignados a las tarjetas. En muchos bancos esos valores pueden modificarse temporalmente desde la aplicación móvil o mediante una consulta al centro de atención al cliente.

Este aspecto cobra importancia cuando el viaje incluye reservas de hoteles, alquiler de vehículos o compras de mayor valor, ya que algunos comercios realizan autorizaciones preventivas que consumen parte del límite disponible, aunque el cargo definitivo se procese días después.

Otro recurso útil es activar las notificaciones automáticas por cada consumo realizado. Recibir un aviso inmediato ante cada operación permite detectar rápidamente movimientos desconocidos y comunicarse con la entidad financiera si surge alguna irregularidad.

Los especialistas también aconsejan llevar más de un medio de pago. Contar con dos tarjetas de diferentes redes o emisores, además de una pequeña cantidad de efectivo, puede ser una buena alternativa frente a problemas técnicos, pérdidas o rechazos puntuales.