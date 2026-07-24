El BCRA concretó la segunda mayor compra de julio y ya sumó más u$s13.000 millones en 2026

La autoridad monetaria compró u$s345 millones y elevó el saldo comprador de julio a u$s1.936 millones. En tanto, las reservas brutas subieron u$s499 millones hasta u$s49.183 millones, mientras el dólar mayorista volvió a marcar un nuevo máximo nominal.

El BCRA compró u$s345 millones, superó los u$s13.000 millones acumulados en el año y las reservas volvieron a quedar por encima de u$s49.000 millones.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares con fuerza este viernes 24 de julio y llevó las adquisiciones acumuladas del año por encima de los u$s13.000 millones. En concreto, la autoridad monetaria compró u$s345 millones , en una rueda con un volumen operado de u$s461 millones, por lo que absorbió el equivalente al 75% del total negociado en el mercado oficial.

Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s1.936 millones , mientras que las compras netas acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.118 millones. Además, el Central encadenó 134 ruedas consecutivas con saldo positivo , en una dinámica que volvió a mostrar una presencia muy elevada dentro del mercado oficial.

La magnitud de la operación volvió a sugerir una compra en bloque , vinculada con la liquidación de una obligación negociable. De esta manera, el flujo de deuda corporativa volvió a aparecer como una fuente relevante de oferta de divisas , en paralelo con la liquidación exportadora, y le permitió al BCRA sostener un nivel de absorción muy superior al promedio de las últimas ruedas.

En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s499 millones y finalizaron en u$s49.183 millones . Así, el stock volvió a superar los u$s49.000 millones, luego de la baja de la rueda previa, y recuperó parte del terreno perdido por pagos y valuación.

La mejora estuvo explicada principalmente por la compra de divisas en el mercado oficial . A eso se sumó un aporte leve del oro , que avanzó 0,11% y habría agregado cerca de u$s5 millones al valor contable de las tenencias del Central. En cambio, las monedas de la canasta tuvieron movimientos acotados: el euro bajó 0,06% frente al dólar, la libra subió 0,05%, el yuan se depreció 0,03% y el yen retrocedió 0,01%.

El dato dejó a julio con un promedio diario de compras de u$s121 millones, todavía por encima de los u$s68 millones de junio, aunque por debajo de los u$s137 millones de mayo. Sin embargo, la rueda confirmó que el balance mensual sigue siendo sólido y que las operaciones corporativas pueden volver a acelerar transitoriamente la acumulación de reservas.

El mayorista marcó otro máximo nominal

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,54% y cerró en $1.497 para la venta. Según Gustavo Quintana, la divisa avanzó ocho pesos frente al cierre anterior, en una jornada en la que la demanda de cobertura y para atender obligaciones con el exterior dominó la operatoria de bancos y empresas.

El analista señaló que los mínimos se registraron al comienzo de la rueda, en $1.489, el mismo nivel del cierre previo. Sin embargo, la presión compradora fue creciendo de manera escalonada y se acentuó sobre el final, cuando el mayorista alcanzó los máximos de la fecha y se mantuvo allí hasta el cierre.

Con este movimiento, el tipo de cambio mayorista acumuló en la semana una suba de $19, en contraste con la caída de $10 de la semana anterior. Para Quintana, se trató de la mayor corrección semanal desde la semana finalizada el 19 de junio y dejó al dólar en nuevos máximos nominales, aunque todavía lejos del techo de la banda cambiaria.

De hecho, con el cierre de $1.497, la cotización quedó 19,45% por debajo del límite superior de la banda, ubicado en $1.814,21. Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,90% hasta $1.532,63, mientras que el contado con liquidación avanzó 1,23% y terminó en $1.605,41. En tanto, el dólar blue aumentó 0,96% y cerró en $1.545. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 3,21%, mientras que el canje cerró en 4,75%.

Futuros, cobertura y reservas netas

En futuros, la curva operó con subas generalizadas. Julio avanzó 0,27%, agosto subió 0,23%, septiembre ganó 0,29% y diciembre aumentó 0,37%. En promedio, la variación fue positiva en 0,43%. Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en terreno negativo, en -0,29% mensual, equivalente a -3,48% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,34%, o 16,04% anualizado.

En el mercado remarcaron que el dólar oficial volvió a subir en una rueda de bajo volumen, aunque el movimiento se dio sin señales relevantes de intervención oficial en los mercados secundarios de cobertura. En ese sentido, el volumen operado en las LELINK más cortas siguió bajo, mientras que el interés abierto en futuros apenas registró una variación marginal frente a los fuertes incrementos observados durante la primera mitad del mes.

A su vez, la Planilla de Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera de junio mostró una ampliación de la posición vendida del BCRA en futuros desde u$s193 millones en mayo a u$s492 millones en junio. Sin embargo, también dejó una señal favorable para el balance del Central: los préstamos con instituciones financieras fueron prácticamente cancelados al cierre de ese mes.

En paralelo, las estimaciones privadas de reservas netas mostraron una mejora relevante durante julio. Bajo una medición exigente, que descuenta los depósitos del Tesoro en el BCRA y los vencimientos de BOPREAL a doce meses, las reservas netas habrían cerrado junio cerca de -u$s1.704 millones. Desde entonces, la extensión de los u$s6.000 millones en repos hasta septiembre de 2028 habría llevado esa medición a niveles cercanos a u$s5.073 millones al 21 de julio, el mayor registro desde noviembre de 2021.

Así, la rueda dejó una señal potente para el frente externo: el BCRA compró u$s345 millones, superó los u$s13.000 millones acumulados en el año y las reservas volvieron a ubicarse por encima de u$s49.000 millones. El desafío, sin embargo, será sostener esa dinámica sin depender de operaciones en bloque y en un contexto en el que el dólar mayorista volvió a marcar máximos nominales.