La agenda de Javier Milei en Brasil: encuentro con Flávio Bolsonaro y una distinción en San Pablo + Agregar ámbito en









El mandatario argentino viajará este viernes y desarrollará una serie de actividades en la ciudad brasileña, en el marco de su vínculo con el bolsonarismo.

Javier Milei viaja a Brasil: su agenda ncluirá un encuentro con el senador Flávio Bolsonaro. Presidencia

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Brasil, donde desarrollará una agenda en la ciudad de San Pablo que incluirá un encuentro con el senador Flávio Bolsonaro y su participación en una convención del Partido Liberal.

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Durante su visita, el mandatario argentino recibirá además una distinción otorgada por autoridades paulistas. La actividad se enmarca en el vínculo político que Milei mantiene con el espacio liderado por la familia Bolsonaro y en su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio para las elecciones brasileñas.

El Presidente, sin embargo, no podrá reunirse con el exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria y tiene restricciones judiciales para mantener encuentros de carácter político o electoral. La Justicia brasileña rechazó recientemente un pedido para autorizar una reunión entre ambos.

Javier Milei junto a Flávio Bolsonaro. Cómo será la agenda de Milei en Brasil durante su visita a San Pablo La presencia de Milei en San Pablo tendrá así un fuerte componente político, en medio de la campaña electoral brasileña y de la disputa interna de la derecha de ese país. Flávio Bolsonaro busca consolidar su candidatura presidencial por el Partido Liberal y competir en las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El viaje forma parte de una agenda internacional que el Gobierno viene desplegando en la región, con el objetivo de fortalecer los vínculos con gobiernos y dirigentes identificados con el espacio político de derecha. En ese marco, Milei mantiene una relación cercana con el bolsonarismo y ha expresado públicamente su respaldo a la familia del expresidente brasileño.

La visita se producirá además en un contexto de tensión política entre Milei y Lula, cuyos gobiernos mantienen diferencias ideológicas y una relación marcada por desencuentros desde el inicio de la gestión libertaria Javier Milei retoma su agenda internacional También está previsto que asista a la asunción de Keiko Fujimorien Perú, mantenga una reunión bilateral con Daniel Noboa en Ecuador y viaje a Colombia, donde participará de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, otro de los dirigentes con los que busca consolidar un eje regional de gobiernos de derecha. En el medio, el mandatario también recorrerá el interior del país. Según pudo saber este medio, se hará un hueco para visitar Catamarca en agosto. Allí recorrerá, junto a Raúl Jalil, una planta de carbonato de litio.