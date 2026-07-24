Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 24 de julio

El dólar mayorista trepó este jueves a $1.489, mientras que el minorista subió a $1.510 en el Banco Nación y el blue aumentó a $1.560. La suba del petróleo arrastró a los mercados globales y, con ello, el riesgo país local.
Aranceles de Donald Trump: qué productos argentinos pagarán el recargo del 10% y cuáles quedaron exceptuados
La administración de Donald Trump oficializó un nuevo esquema de gravámenes para las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos Argentina. En el caso local, el recargo del 10% alcanzará a un conjunto específico de bienes, mientras que alimentos, productos energéticos, acero, aluminio, automóviles y otras materias primas estratégicas quedaron excluidos.