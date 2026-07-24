Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 24 de julio

El dólar mayorista trepó este jueves a $1.489, mientras que el minorista subió a $1.510 en el Banco Nación y el blue aumentó a $1.560. La suba del petróleo arrastró a los mercados globales y, con ello, el riesgo país local .

Este viernes, comienza a regir la nueva tanda de aranceles a más de 60 países, entre ellos Argentina, impuesta por el gobierno de Donald Trump. En tanto, el crudo Brent cotiza cerca de los u$s100 por barril. Hay expectativa en la city por el cierre de la semana tanto en los activos locales como en las bolsas del mundo.