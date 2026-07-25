Nuevos aranceles de EEUU: Argentina quedó atrapada en el fuego cruzado entre Donald Trump y China

La nueva decisión del gobierno norteamericano deja en un limbo las condiciones estipuladas en el acuerdo comercial con Argentina e incluso puede perjudicar la posibilidad de inversiones en el país, según los expertos.

Los nuevos aranceles impuestos por EEUU a más de 60 países, entre los que se incluye Argentina, generan inestabilidad comercial y un "estado de negociación permanente" para las exportaciones locales al país del norte, en un contexto en el que el gobierno de Donald Trump busca recomponer su muro arancelario contra China .

Si bien el arancel del 10% que Estados Unidos aplica a la Argentina se mantiene, la normativa utilizada para justificarlo es distinta , lo que podría generar problemas para los productos argentinos beneficiados por el acuerdo comercial firmado entre ambos países en febrero de este año .

Como consecuencia de ello, el economista y secretario del Departamento de Europa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Federico Vaccarezza , afirmó a Ámbito que "la baja al 0% de determinados aranceles para algunos productos argentinos (negociados en el acuerdo) queda en un limbo" .

Sostuvo que el acuerdo "tiene validez si es que Estados Unidos lo quiere cumplir" , pero explicó que la Argentina "no tiene ningún mecanismo para defenderse si EEUU lo incumple" , como tampoco existe un mecanismo de solución de controversias entre las partes. "Si te lo quiere revocar, te lo revoca" , enfatizó.

Este viernes, la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham) aseguró que se implementará plenamente el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI) y que "1.675 posiciones arancelarias quedarán con arancel cero, mientras que otras 537 también accederán a ese beneficio tras la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de los EEUU (USTR)" .

Por su parte, Julieta Zelicovich, analista internacional y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), afirmó a Ámbito que los nuevos aranceles "actúan como un mecanismo de presión" y generan un "estado de negociación permanente" en la relación bilateral con los socios comerciales.

"Es una forma que usa el gobierno norteamericano para tensionar permanentemente la relación bilateral, mantener todo el tiempo a las diplomacias a la defensiva y preservar capacidad de negociación para el acceso a los mercados", destacó.

Además, adelantó que —del mismo modo que ocurrió con los aranceles recíprocos aplicados bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y la Sección 122 de la Ley de Comercio de EEUU— esta nueva normativa también será judicializada y que, en los hechos, "están comprando tiempo" para sostener la estructura arancelaria impuesta desde el 2 de abril de 2025.

Vaccarezza argumentó que el impacto de esta decisión sobre la Argentina no solo puede afectar el comercio bilateral, sino también las inversiones estadounidenses que el gobierno de Javier Milei busca atraer.

"Si una empresa estadounidense llega a la Argentina con Milei y cambia el gobierno, Trump puede decir: 'Ahora voy con todo contra la Argentina, porque no me gusta el que está'. Para una empresa eso es de una incertidumbre impresionante", ejemplificó.

No se trata de una conjetura. El año pasado, por ejemplo, Trump aplicó aranceles del 40% a Brasil, gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, por una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Para los expertos, se trata de un nuevo capítulo en la guerra comercial entre EEUU y China. Depositphotos

Argentina, entre EEUU y China

"Creo que el objetivo no era la Argentina; el objetivo era mostrar músculo frente al mundo con una medida y, sobre todo, castigar a China", afirmó Vaccarezza. Explicó que la decisión de EEUU busca cortar la triangulación de productos que ingresan a ese país desde terceros mercados, pero que en realidad fueron elaborados con materias primas chinas o directamente son productos chinos.

En el caso argentino, la exsecretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, explicó a Ámbito que el arancel del 10% se fundamenta en que la Argentina "no cuenta actualmente con un régimen específico que prohíba o controle de manera efectiva la importación de bienes elaborados —total o parcialmente— bajo condiciones de trabajo forzado".

Recordó que el acuerdo de reciprocidad comercial firmado con EEUU en febrero incluyó compromisos para prohibir la importación de bienes producidos bajo esas condiciones. Eso, según la propia USTR, "alcanza para ubicar al país entre las economías 'comprometidas' a aplicar ese tipo de controles, aun cuando el régimen interno todavía no esté vigente".

El especialista en comercio internacional Marcelo Elizondo llegó a una conclusión similar. "Lo que dice Trump es que reconoce que la Argentina está haciendo esfuerzos para reducir el trabajo forzado, pero que hay un proceso de adaptación todavía pendiente, y lo castiga con el menor arancel de los posibles", aseguró a este medio.

Sin embargo, agregó que "si lo que se busca es que haya menos importaciones desde China, eso sería difícil de obtener". El gobierno de Xi Jinping es la principal fuente de importaciones de la Argentina y el segundo socio comercial, solo detrás de Brasil. En lo que va de 2026, las importaciones provenientes del país asiático acumulan u$s7.983 millones.