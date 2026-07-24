La morosidad de familias en préstamos personales rozó el 16% en mayo y marcó su aumento más alto en seis meses

Este viernes el Banco Central ( BCRA ) confirmó que la morosidad de las familias argentinas volvió a crecer en mayo, por 19° mes consecutivo. Del total de créditos otorgados, el 12,8% se encontró en una situación de pago irregular , una cifra que se ubicó apenas por encima del 12,7% que había adelantado Ámbito .

El incremento mensual fue de 0,7 puntos porcentuales (p.p). Vale recordar que en octubre de 2024 el porcentaje era de apenas 2,5% , menos de una quinta parte del valor actual.

La línea que muestra peores indicadores es la de préstamos personales . Aquí la morosidad exhibió su mayor aumento mensual en seis meses para marcar un nuevo récord, en 15,9%.

Las dificultades de las familias para afrontar sus obligaciones financieras en este segmento genera que los bancos mantengan en torno al 65%/70% las tasas de interés para estos préstamos , cuando las tasas pasivas, como las de los plazos fijos, se mantienen ya hace meses en el orden del 20%. Esto a su vez genera un impedimento para que el crédito al sector privado vuelva a ser un motor de la actividad económica como pretende el Gobierno.

Detrás, en orden de relevancia, le siguió la línea de tarjetas de crédito , en donde el ratio de irregularidad subió 0,6 p.p, hasta el 13,1% . Por su parte, en créditos prendarios e hipotecarios la mora de mayo fue del 7,7% y 1,6% , respectivamente; aquí también se vienen observando subas sostenidas, aunque de menor magnitud ya que es de esperar que las primeras deudas que decidan saldar los hogares sean aquellas vinculadas a bienes como la vivienda o el auto.

La morosidad es más preocupante en jóvenes y en personas que se financian con fintech

La consultora 1816 había adelantado hace poco menos de un mes que la morosidad había trepado al 12,7%, en función del análisis de la deuda con atraso de al menos 90 días que surge de la base de datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). "Tener presente que a veces el BCRA actualiza más de una vez los datos de la CENDEU, razón por la cual el número definitivo de mora de mayo puede modificarse marginalmente respecto a lo mencionado en este informe", había aclarado la entidad.

El informe de 1816 puso el foco en la situación de los jóvenes, ya que "casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes (sea con entidades financieras o no financieras) tiene al menos un préstamo irregular". También es más preocupante el panorama en entidades no financieras (en su mayoría fintech), que concentran alrededor del 15% del total de préstamos y exhiben una mora en torno al 30%.

Equlibra resaltó en otro trabajo que, entre las personas que solo tienen créditos en entidades no financieras, más del 50% tiene atrasos en los pagos. Vale subrayar que aquí se encuentran en su mayor parte individuos con dificultades para acceder al financiamiento bancario, ya sea por ingresos insuficientes o algún otro motivo.

"A las familias no les alcanza el ingreso; la mora no es sólo con el crédito, también viene creciendo el atraso de pagos en expensas, prepagas, cuotas de clubes, etc,", profundizó la consultora integrada por economistas como Martín Rappetti y Lorenzo Sigaut Gravina.

Según el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, la morosidad tocó un pico en el segundo trimestre. 1816 señaló que en mayo y junio el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales, pero sin arrojar mejoras considerables. Hacia adelante, la consultora no ve que, "de acá a las elecciones del año que viene, el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica (como lo fue en el 2do semestre 2024 y 1er semestre 2025 ) dado que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser 'sujetos de crédito'".