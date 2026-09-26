Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 26 de septiembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 26 de septiembre.
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 2462
- 2: 8212
- 3: 1700
- 4: 7927
- 5: 5927
- 6: 4738
- 7: 9869
- 8: 0252
- 9: 0503
- 10: 1084
- 11: 0457
- 12: 1205
- 13: 5512
- 14: 2487
- 15: 2531
- 16: 0764
- 17: 0224
- 18: 6908
- 19: 7225
- 20: 1636
Letras de la Nacional: GMNT
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 6907
- 2: 3047
- 3: 0366
- 4: 1987
- 5: 6613
- 6: 7463
- 7: 2005
- 8: 5078
- 9: 1244
- 10: 7780
- 11: 9862
- 12: 7263
- 13: 9210
- 14: 0693
- 15: 5026
- 16: 3890
- 17: 5361
- 18: 0827
- 19: 2769
- 20: 4098
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.
¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?
Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:
- La Previa (a las 10).
- La Primera (a las 12).
- La Matutina (a las 15).
- La Vespertina (a las 17:30).
- La Nocturna (a las 21).
¿Qué significan los números en la Quiniela?
- 00 Huevos
- 01 Agua
- 02 Niño
- 03 San Cono
- 04 La Cama
- 05 Gato
- 06 Perro
- 07 Revolver
- 08 Incendio
- 09 Arroyo
- 10 La leche
- 11 Palito
- 12 Soldado
- 13 La yeta
- 14 Borracho
- 15 Niña bonita
- 16 Anillo
- 17 Desgracia
- 18 Sangre
- 19 Pescado
- 20 La fiesta.
- 21 La mujer
- 22 El loco
- 23 Mariposa
- 24 Caballo
- 25 Gallina
- 26 La misa
- 27 El peine
- 28 El cerro
- 29 San Pedro
- 30 Santa Rosa
- 31 La luz
- 32 Dinero
- 33 Cristo
- 34 Cabeza
- 35 Pajarito
- 36 Manteca
- 37 Dentista
- 38 Aceite
- 39 Lluvia
- 40 Cura
- 41 Cucho
- 42 Zapatilla
- 43 Balcón
- 44 La cárcel
- 45 El vino
- 46 Tomates
- 47 Muerto
- 48 Muerto habla
- 49 La carne
- 50 El pan
- 51 Serrucho
- 52 Madre
- 53 El barco
- 54 La vaca
- 55 Los gallegos
- 56 La caída
- 57 Jorobado
- 58 Ahogado
- 59 Planta
- 60 Virgen
- 61 Escopeta
- 62 Inundación
- 63 Casamiento
- 64 Llanto
- 65 Cazador
- 66 Lombrices
- 67 Víbora
- 68 Sobrinos
- 69 Vicios
- 70 Muerto sueño
- 71 Excrementos
- 72 Sorpresa
- 73 Hospital
- 74 Negros
- 75 Payaso
- 76 Llamas
- 77 Las piernas
- 78 Ramera
- 79 Ladrón
- 80 La bocha
- 81 Flores
- 82 Pelea
- 83 Mal tiempo
- 84 Iglesia
- 85 Linterna
- 86 Humo
- 87 Piojos
- 88 El Papa
- 89 La rata
- 90 El miedo
- 91 Excusado
- 92 Médico
- 93 Enamorado
- 94 Cementerio
- 95 Anteojos
- 96 Marido
- 97 La mesa
- 98 Lavandera
- 99 Hermanos