El Gobierno pagó casi u$s800 millones al FMI: las reservas cayeron u$s1.553 millones en la semana y el BCRA no compró dólares

El stock bruto bajó u$s600 millones y cerró en u$s48.245 millones, en una jornada en la que fuentes oficiales confirmaron a Ámbito el pago de u$s800 millones al organismo. En paralelo, el Central no compró dólares en el mercado oficial y el mayorista volvió a subir por demanda de cobertura.

Las reservas del BCRA tuvieron la mayor caída de septiembre por el pago al FMI, mientras el Central cortó la racha compradora en el mercado oficial.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) sufrieron este viernes 25 de septiembre la mayor caída diaria del mes , luego de que fuentes oficiales confirmaran a Ámbito que durante la jornada se realizó el pago de capital al FMI por alrededor de u$s800 millones . En ese contexto, el stock retrocedió u$s600 millones y cerró en u$s48.245 millones , el nivel más bajo de septiembre.

La baja profundizó el deterioro acumulado durante las últimas ruedas y se dio en una jornada en la que la autoridad monetaria volvió a cortar la racha de compras en el mercado oficial. De acuerdo con la información disponible, el vencimiento fue afrontado por el Tesoro con depósitos en moneda extranjera que mantenía en el BCRA, en línea con el cronograma financiero previsto para septiembre.

El movimiento ayuda a explicar por qué las reservas brutas cayeron con fuerza aun cuando algunos factores de valuación jugaron a favor. En particular, el oro subió 0,66% y habría aportado cerca de u$s50 millones al valor contable de las tenencias del Banco Central. Además, el dólar global bajó 0,23% , mientras que el euro avanzó 0,14% , la libra subió 0,20% , el yen se apreció 1% frente al dólar y el yuan quedó estable.

En el Mercado Libre de Cambios, el BCRA no registró compras y el saldo positivo acumulado de septiembre se mantuvo en u$s232 millones . A su vez, las adquisiciones de 2026 quedaron en u$s14.327 millones , luego de una semana en la que el acumulado apenas alcanzó los u$s29 millones.

La falta de intervención compradora se dio en una rueda con u$s671 millones operados en el segmento de contado. Por lo tanto, la participación oficial fue nula y el promedio diario de septiembre bajó a u$s12 millones, todavía lejos de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

El mayorista volvió a subir

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió 0,39% y cerró en $1.525,50 para la venta. La cotización quedó a 21,67% del techo de la banda, informado en $1.879,97, mientras que la demanda por cobertura volvió a incidir sobre la dinámica de la rueda.

El avance también se trasladó a los dólares alternativos. El MEP subió 0,50% hasta $1.551,93, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,50% hasta $1.621,90. A su vez, el dólar blue aumentó 0,33% y cerró en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,26%, mientras que el canje se ubicó en 4,51%.

Futuros y tasas

Los futuros acompañaron la presión sobre el tipo de cambio y cerraron con una suba promedio de 0,27%. Septiembre avanzó 0,39%, octubre subió 0,35%, noviembre aumentó 0,25% y diciembre ganó 0,24%. En los tramos de 2027, las variaciones también fueron mayormente positivas, aunque con subas más moderadas en junio.

Con esos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 2,19% mensual, equivalente a 26,32% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,74% mensual, o 20,85% anualizado. En el mercado de dinero, la TAMAR subió de 23,63% a 23,75%, mientras que la BADLAR avanzó de 22,50% a 23%.

La jornada dejó así un cambio relevante frente a las ruedas anteriores. El BCRA no compró dólares, las reservas tuvieron la mayor baja de septiembre por el pago al FMI y el mercado convalidó subas en el mayorista, los financieros, los futuros y las tasas. Por eso, el cierre de la semana volvió a concentrar la atención en la acumulación de reservas y en la disponibilidad de divisas del Tesoro para enfrentar los vencimientos que quedan hasta fin de año.