La compra de dólar ahorro cedió en agosto, pero se mantuvo cerca de los u$s3.000 millones

La búsqueda de cobertura cambiaria de los argentinos se mantuvo firme, pese a que el tipo de cambio no experimentó grandes sobre saltos.

La compra de dólares para ahorro por parte de "personas humanas" cedió en agosto, en comparación con el mes previo, aunque se mantuvo alta en términos históricos, cerca de los $3.000 millones . Lo positivo fue que la mayor parte de esa adquisición quedó depositada en el sistema bancario.

Este viernes el Banco Central (BCRA) informó, a través de los datos del Balance Cambiario , que la "compra-venta de billetes y divisas sin fines específicos" de las personas totalizó unos u$s2.933 millones en el octavo mes del año. Si bien hubo una merma contra el máximo reciente de u$s3.461 millones de julio, se trató de la t ercera cifra más elevada desde las elecciones legislativas del año pasado (la compra neta de enero se ubicó en segundo lugar).

Al analizar solo el componente de "billetes" (el de "divisas" contempla operaciones de "canje" vía giros de cuentas locales hacia cuentas en el exterior), el BCRA exhibió que las compras netas alcanzaron unos u$s2.463 millones. Asimismo, se registraron 1,7 millones de compradores (contra 734.000 vendedores), número inferior al de julio, pero t ercer máximo desde la liberación del cepo en abril de 2025.

Por otra parte, si se agrupan todos los componentes y también se consideran las ventas netas de las empresas, la autoridad monetaria estimó que el 42% de los dólares permanecieron depositados en bancos locales , mientras el 27% quedó "bajo el colchón" . Esta distribución mejoró respecto de julio, pero no tanto en relación a los meses posteriores a los últimos comicios legislativos.

Vale recordar que julio había sido un mes caliente para la demanda de dólares, debido a la combinación de las vacaciones de invierno y el Mundial de fútbol. Así y todo, la búsqueda de cobertura siguió firme en agosto.

La búsqueda de cobertura de los argentinos sigue firme, pese a la estabilidad en el valor del dólar

En este marco, la compra de dólares para atesoramiento sigue siendo el principal factor de demanda de divisas. Otros componentes del Balance Cambiario que arrojaron salida neta de "billetes verdes" fueron la deuda pública (-u$s860 millones), la balanza comercial de servicios (-u$s712 millones) y la inversión directa de no residentes (-u$s596 millones).

En cuanto a los servicios, vale destacar que el "rojo" en turismo, que explica la mayor parte del saldo negativo, se redujo un 23,3% en términos interanuales. Esto se da en un contexto de deterioro en los ingresos de la población argentina.

En cuanto al proceso de desinversiones, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia resaltó que el déficit de la Inversión Extranjera Directa (IED) acumula salidas por u$s1.900 millones desde 2024. De este modo, el mandato de Javier Milei es el primer período presidencial con resultado desfavorable desde 2003 (contando salidas de capital, sin giro de utilidades).

Aun así, las reservas crecieron en u$s660 millones durante el mes en cuestión. Esto se debió en parte al ajuste por valuaciones (suba en el precio del oro, por ejemplo), pero también al aporte del superávit comercial de bienes (+u$s31.76 millones) y al flujo de divisas por las colocaciones de deuda privada (aproximadamente u$s900 millones). Estas últimas tuvieron un repunte luego de una merma significativa que habían tenido en los dos meses anteriores.