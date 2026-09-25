Riesgo país arriba de 600 puntos: qué hay detrás del salto que enciende alertas en la deuda argentina

Concretamente, el riesgo país elaborado por JP Morgan se disparó alrededor de un 50% desde el mínimo de 402 puntos registrado en julio.

El riesgo país elaborado por JP Morgan se disparó alrededor de un 50% desde el mínimo de 402 puntos registrado en julio.

El riesgo país argentino profundizó su tendencia alcista y este viernes superó los 600 puntos básicos , hasta tocar el nivel más elevado desde fines de abril. Se da en un contexto de presión sobre los bonos soberanos y mayores dudas del mercado respecto de las condiciones de financiamiento externo.

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Concretamente, el índice elaborado por JP Morgan se disparó alrededor de un 50% desde el mínimo de 402 puntos registrado en julio.

El movimiento no responde solamente al escenario internacional . Si bien el aumento de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU elevó el costo de financiamiento para los mercados emergentes, la deuda argentina mostró un desempeño particularmente débil frente a otros activos de la región.

De hecho, el riesgo país había superado los 550 puntos el 22 de septiembre y continuó escalando durante las jornadas posteriores.

Desde Adcap Grupo Financiero señalaron que “los bonos soberanos argentinos profundizaron su desempeño inferior al del resto del mercado, con la presión nuevamente concentrada en el tramo largo de la curva”.

Para la entidad, existe un factor que excede la evolución de las tasas internacionales: incluso cuando los Treasuries y la deuda de mercados emergentes operan prácticamente sin cambios, los bonos argentinos continúan perdiendo valor.

Concretamente, el riesgo país elaborado por JP Morgan se disparó alrededor de un 50% desde el mínimo de 402 puntos registrado en julio.

Esta dinámica también condiciona las posibilidades de financiamiento del Gobierno. Adcap sostuvo que, con los rendimientos actuales, “hay poco margen para que el Tesoro regrese al mercado con nuevas emisiones de Bonares”, lo que mantiene las restricciones para conseguir financiamiento en moneda dura.

Reservas y actividad, dos variables bajo la lupa

Para Alejandro Fagan, estratega en Balanz Capital, en el frente doméstico los últimos datos de actividad “no muestran señales de recuperación”, algo que genera interrogantes sobre la popularidad del Gobierno y sus posibilidades electorales de cara a 2027.

Concretamente, hubo un desplome del 2,9% mensual en el EMAE registrado en julio. Fue la caída más pronunciada desde la irrupción de la pandemia.

"De hecho, para encontrar un registro peor fuera de la emergencia sanitaria hay que remontarse a finales de 2019. Esta drástica baja responde principalmente a las fuertes caídas sufridas por motores clave como la industria manufacturera y la construcción", relató Ignacio Morales, de Wise Capital.

La acumulación de reservas aparece, en paralelo, como uno de los principales focos de atención. En la comparación regional elaborada por CEPEC, Argentina exhibe una posición de reservas considerablemente más débil que otros países latinoamericanos.

La entidad sostiene que “acumular reservas internacionales es la clave para garantizar los pagos externos y fortalecer la economía y que así baje el riesgo país”.