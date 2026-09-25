El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión cuando el pontífice aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery, el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Montevideo. Será el inicio de la primera visita del Santo Padre a la Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11 y que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Javier Milei recibirá a León XIV al pie del avión y habrá una bilateral a solas en Casa Rosada
El Presidente irá a Aeroparque para recibir al Papa, que llegará el 8 de noviembre a las 16:30 desde Montevideo. Luego, el pontífice realizará una ofrenda floral en Plaza San Martín y mantendrá un encuentro privado con el mandatario. En el Palacio Libertad habrá una recepción institucional con representantes de los tres poderes.
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El dato sobre la recepción presidencial forma parte de los detalles que terminan de definirse en torno a la agenda del jefe de Estado para la llegada de León XIV. El cronograma oficial difundido por la Santa Sede establece que, tras el arribo y la recepción oficial, el Papa se trasladará a Plaza San Martín, donde visitará el monumento al general José de San Martín y los Ejércitos de la Independencia.
Según informaron fuentes oficiales a Ámbito, esa visita tendrá lugar sin el acompañamiento de Milei. León XIV realizará allí la ofrenda floral y luego continuará su recorrido hacia la Casa Rosada.
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